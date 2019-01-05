Hayallerinizi Kendinize Çekin! | Vısıon Board Nedir & Nasıl Yapılır?

2019'da hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye hazır mıyız? Tabi ki! Hangi yıl değiliz ki zaten : ) Peki sene sonuna geldiğimizde ne oluyor?

2019'da hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye hazır mıyız? Tabi ki! Hangi yıl değiliz ki zaten : ) Peki sene sonuna geldiğimizde ne oluyor? Hedeflediğimiz birçok kategoride game over müziği çalıyor ve seneye bir daha deneriz diyoruz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu

Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir

Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak