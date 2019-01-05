Son Dakika Haberleri: Hayallerinizi Kendinize Çekin! | Vısıon Board Nedir & Nasıl Yapılır?

Hayallerinizi Kendinize Çekin! | Vısıon Board Nedir & Nasıl Yapılır?

1 saat önce

2019'da hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye hazır mıyız? Tabi ki! Hangi yıl değiliz ki zaten : ) Peki sene sonuna geldiğimizde ne oluyor?

2019'da hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye hazır mıyız? Tabi ki! Hangi yıl değiliz ki zaten : ) Peki sene sonuna geldiğimizde ne oluyor? Hedeflediğimiz birçok kategoride game over müziği çalıyor ve seneye bir daha deneriz diyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25 Kaynak: Youtube

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