Hayallerinizi Kendinize Çekin! | Vısıon Board Nedir & Nasıl Yapılır?
1 saat önce
2019'da hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye hazır mıyız? Tabi ki! Hangi yıl değiliz ki zaten : ) Peki sene sonuna geldiğimizde ne oluyor?
2019'da hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye hazır mıyız? Tabi ki! Hangi yıl değiliz ki zaten : ) Peki sene sonuna geldiğimizde ne oluyor? Hedeflediğimiz birçok kategoride game over müziği çalıyor ve seneye bir daha deneriz diyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25 Kaynak: Youtube
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