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Son Dakika Spor Hayalsiz çocuk kalmasın! İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe Öznur Kablo... - Son Dakika Spor

Hayalsiz çocuk kalmasın! İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe Öznur Kablo...

7 saat önce

İzmit Belediyesi, güzel bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

Hayalsiz çocuk kalmasın! İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe Öznur Kablo..., System.String[]

İzmit Belediyesi, güzel bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.


İzmit Belediyesi ile Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği'nin ortaklığıyla, "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesi hayata geçiriliyor.


Bu hafta sonu İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Öznur Kablo arasında oynanacak olan maç öncesi taraftarlar yanlarında getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya fırlatarak.


Bu oyuncaklar Kocaeli'nin 41 köy okulunda okuyan ve oyuncak alma imkanı olmayan çocuklara hediye edilecek.


14 Aralık Cumartesi günü saat 15.15'te, İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka ile elde edilen oyuncaklar, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilecek.


Taraftarların desteğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlikle Kocaali'deki çocukları gülümseteceklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kapla Hürriyet, "Bu özel maça tüm halkımızı davet ediyor ve gelirken yanlarında pelüş oyuncaklar getirmelerini rica ediyoruz. Haydi İzmit, Türkiye'de bir ilki gerçekleştir, Oyuncağını al, Atatürk Spor Salonu'na gel. Hem bu önemli maçta takımını destekle hem de çocukları sevindir" dedi.


İzmit Belediyesi, Fenerbahçe, İzmit, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:28 
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