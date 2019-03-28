Son Dakika Haberleri: Hayat Ağacı Dergisi'nin Yeni Sayısı Çıktı

Hayat Ağacı Dergisi'nin Yeni Sayısı Çıktı

58 dakika önce

Sivas Hizmet Vakfı tarafından yayınlanan başkanlığını Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan'ın yaptığı Hayat Ağacı dergisinin 36. sayısı çıktı.

Hayat Ağacı Dergisi'nin Yeni Sayısı Çıktı, System.String[]
Sivas Hizmet Vakfı tarafından yayınlanan başkanlığını Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan'ın yaptığı Hayat Ağacı dergisinin 36. sayısı çıktı.

Bir şehir kültürü dergisi olarak, Türkiye'nin uzun soluklu yayını olan Hayat Ağacı Dergisi'nin 36'ncı sayısında, hayatın akışından çekilmekte olan fakat hatıra değerlerini hiç yitirmeyen nesnelere ağırlık verdi. 'Unutulmaz Şeyler Geçidi, Şehrin Nesnel Belleği' kapak sloganıyla çıkan 36'ncı sayı 20 dosyadan oluştu. Siyah beyaz ve renkli fotoğraflarla desteklenen dosyalar da tarihi vesikalara da yer verildi.

Beşir Ayvazoğlu, Necdet Sakaoğlu, Müjgan Üçer, Prof. Kemalettin Kuzucu, Haluk Çağdaş, Prof. Sarper Yılmaz, N. Yücel Mutlu, Prof. Fuat Bozkurt gibi tanınmış kalemlerin yanı sıra Yunus Özel, Erhan Paşazade, Ahper Nuri Delican, Ersin Polat, Orhan Sağlamer, Ahmet Caniklioğlu, Mustafa Cılga gibi Hayat Ağacı okurlarının aşina olduğu imzalara da son sayıda rastlanan dergide; dolmakalem, cıncık, mor mendil, semaver, sürmedan, kuyumcu alet edevatı, kavluk, eski tarım ve terzilik aletleri gibi nesneler hikayeleriyle ve çevrelerinde oluşan kültürle anlatıldı.

Genel yayın yönetmenliğini Tekin Şener'in yaptığı Hayat Ağacı, her sayısında olduğu gibi 36'ncı sayısında da şehir kültürünün çeşitli yüzlerini sayfalarına taşıyor. Eğitim tarihinden sosyal hayata, gündelik hayattan doğal zenginliklere kadar pek çok alanda Sivas şehir kültürü, bütün derinliği ve zenginliği ile Hayat Ağacı sayfalarına taşınıyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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