Hayat Ağacı Derneği 65 yaş üstünü unutmadı - Son Dakika

Sivas Belediyesi bünyesinde ki Hayat Ağacı Derneği, dernekten düzenli yardım alan 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin gıda ve temizlik ürünlerini evlerinde teslim etti.



Hayat Ağacı Derneği, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların sokağa çıkma yasağı sebebiyle mağdur olmamaları için tedbir alarak, bu kimselerin gıda ve temizlik ürünü gibi yardımlarını hazırlayıp-alışveriş yapacakları günde evlerine kadar teslim ediyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, 65 yaş üstü bazı vatandaşların aylık yardımlarını bugün evlerine teslim etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, korona virüs sebebiyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların, sağlık sebepleriyle dışarı çıkmalarının yasaklanmasından dolayı yardımlarını bizzat evlerine kadar teslim etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, ziyaret ettikleri büyüklerimize sağlıkları açısından dışarı çıkmamaları ve her türlü ihtiyaçlarını 112'ye bildirebileceklerini söyledi. - SİVAS