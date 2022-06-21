Hayat Ağacı Derneği kurban bedelini açıkladı

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, vekaletle kurban kesim kampanyasında, kurban hisse bedelini 3 bin 950 lira olarak belirledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret ederek kurbanını buraya bağışladı.

Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hayat Ağacı Derneği'nin veren el ile alan eli buluşturduğunu söyledi.

Derneğin belediye ile imzaladığı protokol doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca her yönüyle destek olduğunu belirten Bilgin, "Ramazan ayında bu destek daha da artmaktadır. Bu şehirde hiç kimseye 'ben sahipsizim' demeyecek şekilde yardımlarımız hayırseverlerimizin ve ihtiyaç duyulan yerde de belediyemizin desteğiyle devam etmektedir." dedi.

Son yıllarda belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ve Hayat Ağacı'nın yardım çeşitliliğini artırdığını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Her yıl devam eden kurban kampanyamızı da bu yıl için başlatmış bulunuyoruz. Hayat Ağacı Derneğimiz güvenilir, şeffaf bir şekilde kurbanlarını kestirmek isteyen hemşehrilerimize yardımcı oluyor. Sistemimiz şeffaf ve güvenilir olduğundan dolayı her geçen yıl daha da artarak devam ediyor. Bu yıl da inşallah 3 bin 950 lira hisse bedeli olarak belirledik ve bağışları, vekaletleri almaya başladık. Bayramın birinci gününe kadar devam edecek. Birinci gün kurbanlar kesilecek ve isteyenler kesim yerine gelerek vekaletini verdikleri kurbanın kesimine eşlik edebilecek. Gelemeyenler de bayramın ikinci gününden itibaren vermiş olduğumuz şifreyi girdikleri takdirde vekalet verdikleri kurbanın kesimini izleyebilecekler."

Hisse sahiplerine istemeleri durumunda 5'er kilogram kurban eti gönderildiğini de dile getiren Bilgin, bağışçılara teşekkür etti.

Bilgin, kesilen kurban etlerinin uygun koşullarda saklanıldığını ve yıl boyunca Hayat Ağacı Derneği'nden gıda alan ihtiyaç sahiplerine et ve sucuk olarak verildiğini sözlerine ekledi.