Hayat Ağacı Derneği'nden 78 bin liralık kırtasiye yardımı

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, maddi durumu iyi olmayan bin 555 öğrenciye 78 bin lira tutarında kırtasiye yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneği ekmek, gıda, giyim, hazır yemek ve yakacak gibi yardımların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere her eğitim döneminde kırtasiye desteği sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yeni eğitim öğretim döneminde bin 555 öğrenciye hayır sahiplerinin bağışlarıyla 78 bin lira değerinde kırtasiye yardımı sağlandığını belirtti.

Hayat Ağacı Derneği'nde kaydı bulunan ve yardıma uygun olan 752 ailenin, kendilerine bildirilen günde Sivas'ta bir alışveriş merkezinden okul eksiklerini ücretsiz temin ettiğini aktaran Duman, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki gruplara göre belirlenen limitlerde kırtasiye malzemelerini kendileri seçtiğini ifade etti.



Duman, bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul eksiklerinin karşılanmasına katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür etti.