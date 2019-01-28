Hayat Ağacı Derneğine 3 Koli Giysi Yardımı Yapıldı

İstanbul'da bir firma, Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneğine 3 koli kıyafet yardımında bulundu.

İstanbul'da bir firma, Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneğine 3 koli kıyafet yardımında bulundu.



Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da faaliyet gösteren bir giyim firması, Hayat Ağacı Derneğine 3 koli giysi yardımı yaptı. Erkek ceketi ve kabandan oluşan giysiler, barkot işlemlerinin ardından raflara dizildi.



Kıyafetler, Hayat Ağacı Derneğinden yardım alan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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