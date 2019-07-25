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Hayat Ağacında yeni yönetim belirlendi

36 dakika önce

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneğinde, yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi.

Hayat Ağacında yeni yönetim belirlendi, System.String[]
Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneğinde, yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi.

Hayat Ağacı Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan kurulu üyeleri belirlendi. Hayat Ağacı Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda gündem maddeleri görüşüldü. Belediye eski başkan yardımcısı Ahmet Özaydın, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Divan kuruluna verilen tek listeden oluşan önergede, asil ve yedek üyeler tespit edildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, genel kurulda oy birliği ile Hayat Ağacı Derneği yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman'ın da olduğu listede 11 asil, 11 yedek üye belirlendi.

Hayat Ağacı Derneğinin olağanüstü genel kurul toplantısının son bölümünde konuşan Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, önceki dönem yöneticileri ile dernekte vazife alan, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Toplantı, dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi. - SİVAS
Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
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