Hayat arkadaşına, hayat hediyesi

ORTAOKUL öğrencisiyken Hepatit B virüsü taşıyıcısı olduğunu öğrenen ve şu anda 57 yaşında olan Murat Gökerti, yıllarca hastalığı nedeniyle düzenli kontroller yaptırdı. Virüs nedeniyle siroz ve karaciğer tümörüne yakalanan Gökerti'nin nakil olması gerekince imdadına ise eşi, 49 yaşındaki Sibel Gökerti yetişti. Eşinden alınan karaciğer dokusu nakledilen Murat Gökerti, "Bu nakille yeniden doğdum. Çok sevgili eşime ve doktorlarıma sonsuz teşekkürler" dedi.Hürriyet Gazetesi İzmir Temsilciliği'nde bina müdürü olarak görev yapan Murat Gökerti'ye 11 yıl önce siroz teşhisi koyulurken geçtiğimiz kasım ayında ise karaciğerinde tümör tespit edildi. Bunun üzerine nakil olması gerektiği anlaşılan Murat Gökerti'ye ise eşi Sibel Gökerti karaciğerinden doku bağışladı. İzmir Kent Hastanesi'nde Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip tarafından geçen 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonla, eşi Sibel Gökerti'nin karaciğerinin bir parçası nakledildi.'HEPATİT B TAŞIYICILARI DÜZENLİ KONTROL YAPTIRSIN'Hepatit B taşıyıcısı olanlara uyarılarda bulunan Gökerti, şunları söyledi:"Ortaokul yıllarında hepatit B taşıyıcısı olduğumu öğrendim. Herhangi bir sağlık sorunum yoktu. Periyodik doktor kontrollerimi hiç aksatmadan yıllarca sürdürdüm. İlaç tedavisiyle virüs durdurulmuştu. 11 yıl önce Kent Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldum. Doktorum ameliyat sırasında karaciğerimden biyopsi için parça almış. Siroz tanısı konuldu. O tarihten sonra yine bir dış merkezde aynı bilinç ve dikkatle kontrollerimi sürdürdüm. Görünürde sağlık sorunum yoktu ama rutin kontrollerde kandaki APP değeri yüksek çıkıyordu. Sürekli bu değer yükseliyor, sebebi bulunamıyordu. 4 kez BT çekildi, bir şey bulunamadı. En son geçen kasım ayında çekilen MR'da karaciğerimde 17 milimetre çapında tümör tespit edildi. Bu tümöre yönelik birkaç tedavi uygulandı. Uygulanacak tüm tedavilerin en sonuncusunun karaciğer nakli olacağı söylendi. Kanda APP değerim sürekli yükseliyordu. Sağlıklı kişilerde 7 olan bu değer bende en son 650 idi. Bu rakam 1000'in üzerine çıkınca nakil şansımın da kalmayacağı söylendi. Kurtuluş reçetem karaciğer nakliydi. Kadavra bekleyecek durumda değildim. İlk eşimden olan büyük oğlum Oğuzhan (31) ve karım Sibel gönüllü oldular. Sibel uygun çıktı ve benim yeni hayatımın ilk günü olan 8 Mayıs'ta nakil gerçekleşti. Bilinçli, kontrollerini düzenli yaptıran biri olmasaydım, büyük ihtimalle sinsi ilerleyen bu hastalıktan dönüşüm olmayacaktı. O nedenle hepatit B taşıyıcısı olanlar mutlaka düzenli kontrollerini yaptırsınlar. Bu virüs, bende olduğu gibi aktif hale geçebiliyor. Kötü sürpriz, çaresizlik yaşamasınlar. Çok şanslıydım, karım Sibel bana donör oldu, hayat hediyesi verdi. Benim için hep ve çok değerliydi, ona minnettarım, çok teşekkür ediyorum. Başta doktorlar olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ediyorum."'NİKAH MASASINDA LAF OLSUN DİYE SÖZ VERİLMEDİ'Eşine donör olan bir çocuk annesi Sibel Gökerti de "Aynı durumda ben olsaydım biliyorum ki Murat da benim için gözünü kırpmaz gereğini yapardı. Nikah masasında birbirimize verdiğimiz sözler, laf olsun diye verilmedi. Nakil sonrası hem ben hem eşim çok iyiyiz. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Öte yandan acil durumlarda uygun canlı vericinin bulunmasının hayat kurtarıcı olduğunu belirten Opr. Dr. Cahit Yılmaz, "Hastamızın karaciğer değerleri hızla bozuluyor, kısa zamanda nakil gerekiyordu. Eşinin uygun donör olması, bu kötü gidişe zamanında dur dememizi sağladı. Hem alıcıyı hem vericiyi şifa ile taburcu ettik. Kontrolleri sürecek" dedi.

- İzmir