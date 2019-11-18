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Hayat arkadaşını Huzur Evi'nde buldu

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki huzur evinde tanışarak evlenmeye karar veren 79 yaşındaki Filiz Karagöz ile 86 yaşındaki Mustafa Behzat Tırışkan dünya evine girdi.

Hayat arkadaşını Huzur Evi'nde buldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki huzur evinde tanışarak evlenmeye karar veren 79 yaşındaki Filiz Karagöz ile 86 yaşındaki Mustafa Behzat Tırışkan dünya evine girdi.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan huzur evinde kalırken tanışan Filiz Karagöz (79) ve Mustafa Behzat Tırışkan (86) dünya evine girmeye karar verdi. Evlenmek istediklerini huzur evi yönetimine bildiren çift, Gebze Belediyesi'ne evlenmek için başvuruda bulundu. Yapılan işlemlerin ardından evlenmelerinde hiçbir sakınca görünmeyen Filiz ve Mustafa Behzat çifti için huzur evinde nikah töreni düzenlendi. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik'in kıydığı nikaha Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, eşi Nuray Güler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Gebze Huzur Evi Müdürü Yıldız Özer, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Nalbant yaptı.


Gebze Kaymakamı Mustafa Güler nikah töreninin ardından dünya evine giren çifte her iki cihanda da mutluluklar diledi. Nikah töreninin ardından pasta kesen çift ve huzur evi sakinleri Gebze Mimar Sinan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Rabia Taylan ve öğrencilerinin söylediği şarkılarla eğlendi. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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