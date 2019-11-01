"Hayat Bağım Projesi" ile güvenli anne-bebek ilişkisine destek

Bebek Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Elif Göçek, güvenli anne-bebek ilişkisi sonucunda toplumda huzurlu, barışçıl, merak eden ve araştıran bireylerin sayısının arttığını ve suç işleme gibi çok önemli toplumsal problemlerin azaldığını belirterek, "10 ilde başlatılan Hayat Bağım Projesi ile annelerin çocuk ruh sağlığı ve gelişimi üzerine bilgilendirilmesi hedeflendi." dedi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün desteği ile Bebek Ruh Sağlığı Derneğince yürütülen Hayat Bağım Projesi kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Elif Göçek, projenin hem Türkiye hem de dünya için önemine değindi. Güvenli bağlanmanın öneminin tüm toplum ve ebeveynler tarafından acilen öğrenilmesi ve gerekli adımların atılması gerekliliğini dile getiren Göçek, şunları kaydetti:

"Hayat Bağım Projesi, her ne kadar anne-bebek odaklı görünse de toplumun geneline yayılacak çok önemli bir ruh sağlığı hareketidir. Güvenli anne-bebek ilişkisi sonucunda toplumda huzurlu, barışçıl, sevgi dolu, merak eden ve araştıran bireylerin sayısı artar ve suç işleme gibi çok önemli toplumsal problemler azalır. 10 ilde başlatılan Hayat Bağım Projesi ile annelerin çocuk ruh sağlığı ve gelişimi üzerine bilgilendirilmesi hedeflendi. İlk yıllardaki bakım veren kişiyle kurulan duygusal bağ, kişilerin gelecekteki eş, arkadaş ilişkilerini de şekillendirir. Daha da önemlisi nesiller arası aktarılarak devam eder."

Göçek, anne bebek arasında kurulan güvenli bağlanma ilişki kalitesinin, yaşam boyu kurulan diğer ilişkilere de şekil verdiğini anlattı.

"Kanguru bakım bebeğin hayata bağlanması için çok önemli bir metot"

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan da projeyi götürdükleri Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu hastanelerinde, anne misafirhanelerinde konaklayan annelerin bebekleriyle güvenli bağlanmayı nasıl gerçekleştireceklerini her eğitimde anlattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kanguru bakım, yoğun bakımda bebeğin gelişimi ve hayata bağlanması için çok önemli bir metottur. Bilimsel olarak yeni doğan bebeğin sıcak tutulmasını sağlamakta, stres, acı veya rahatsızlığını azaltmakta ve dokunmak ile sinir hücreleri uyarıldığı için hormonlar çalışmakta büyüme ve gelişimi desteklenmektedir. Kanguru bakım anneler ve babalar için de yararlıdır. Bu bakım, anne-babaların bebeğe yakın hissetmesini sağlamakta, stresini azaltmakta ve bebeğin bakımı konusunda öz güvenlerini artırmaktadır. Anne babalar bebeğin verdiği ipuçlarını daha rahat anlamakta, annelerin doğum sonrası depresyonunu azaltmaktadır. Ayrıca kanguru bakım, annenin emzirmesi için daha çok süt oluşumunu da sağlamaktadır."

Projeyle bebekleri yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annelerin, psikolojik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Devlet hastanelerinin anne misafirhanelerinde kalan anneleri, 15 günde bir psikologlar ziyaret ederek, onlara güvenli bağlanma üst başlığında eğitimler veriyor.

Aynı eğitim yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan ebe ve hemşirelere de Bebek Ruh Sağlığı Derneği Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan tarafından verilirken proje kapsamında 1 yılda 5 bin anneye ve 350 ebe-hemşireye erişim hedefleniyor.