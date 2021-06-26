2003-2006 yılları arasında ekrana gelen Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, fiziksel değişimiyle gündem oldu.

Son olarak 'Kuzgun' dizisinde rol alan oyuncu İpek Erdem, bir süredir Muğla Akyaka'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün Akyaka'da arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldı.

Kısa saçları ve danslarıyla plajın ilgi odağı olan İpek Erdem, çevredekilerin şaşkın bakışlarını üzerinde topladı.

37 yaşındaki İpek Erdem'i bu halde görenler tanımakta güçlük çekti.

"BÜYÜK BİR ETKİ YARATMAK ÇOK SARSICIYDI"

İpek Erdem, geçtiğimiz aylarda içsel yolculuğa çıktığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir "Barbi" olmuştum. Bittikten sonra da uzun bir süre uzaklaşmaya çalıştım ne yalan söyleyeyim. Ama uzun zamandır sarışın olmayı seviyor ve bir ülkeye "Barbi" lakabıyla çok da güzel, nahif, öğretici. Hele ki ustam, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum.

"ŞÖHRET İLE HİÇ İLGİLENMEDİM"

Açıkçası işin şan, şöhret, para, popülerlik kısmı ilgilendirmedi beni. Asla yapmam gerekiyor diye bir şeyi yapamadım. Denediysem de vazgeçmem uzun sürmedi. Ama uzun yıllar maalesef dizide oynamak zorunda hissettim kendimi ve bu bence biz günümüz oyuncularının yaşadığı ciddi bir yanılsama ve stres kaynağı. Sanki dizi yapmazsak aç kalırmışız gibi bir anksiyete var. Halbuki yapılabilecek ve yapmamız gereken çok şey var. Kendimi bildim bileli beni tek ilgilendiren şey sanat ve işimi iyi yapmak için kafa patlatmak oldu.

"İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANIYORUM"

Hele ki çok kıymetli bir okulda okurken bu karmaşada her zaman önceliği ona verdim. Bunu bir çok işin ehli insanlar saçma buldu. Halbuki ben bir taraftan kız çocuklarının okulda taklit ettiği bir örneğe dönüştüğüm için kendimi sorumlu hissediyor, daha iyi bir oyuncu olmak için çalışıyor, altından kalkamayacağımı hissettiğim işleri kabul etmiyordum özellikle de sizin için. Her zaman içimden geldiği gibi davrandım. Onun doğru olduğunu kalbim biliyordu.

"YENİDEN DOĞDUM"

Ne diyordum 'Şimdi hayatım, tercihlerim, yolum tamam' 15 senelik yolumda toplumsal ve evrensel bilincin bana ait olmayan neyi varsa bir heykeltıraş gibi üstümde kıra kıra ilerledim ve sonunda İpek'e o kadar kafi bir şekilde ulaştım ki gerçekten fiziksel olarak da ben kimim görmek istedim. Kafamın şekli nasıl, saçımın beyazları nerede? Bu tamamlanmamın Kaş'ta annemin yanında olması çok manidar. Onunla beraber kim bilir kaçıncıya ama tam olarak yoluna girmiş İpek olarak yeniden doğuşum."

İPEK ERDEM KİMDİR?

Eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi. Taygun ve Algun Erdem abileri, onlar da eski futbolcu ve teknik direktörler. Yedi yaşında ilk gittiği tiyatro oyununda oyuncu olmaya karar veren İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. İlk oyunculuk eğitimi de 1996 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna bağlı Osmaniye Kültür Merkezindedir. Orada Hansel ve Grathel, Vur Emri, Aşk Fıçıları adlı oyunlarda oynadı.

Ayrıca çok küçük yaştan itibaren spor ve dans hep hayatında oldu. 1987-1998 yılları arasında jimnastik, bale, yüzme, voleybol ve folklöre gitti. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi.

Aynı yıl okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması ile Hayat Bilgisi dizisinde oynamaya başladı ve Barbie lakabı ile yıldızı parladı. Okul eğitimine önem verdiği için sonrasında okulunu engelleyecek teklifleri kabul etmedi. Mezun olduktan sonra Elveda Rumeli dizisinde komedi oynadı. Caz müziğine olan özel ilgisi, 2010 yılında Yer Gök Aşk dizisinde oynamak için gittiği Kapadokya 'dan aldığı ilham ile birleşti ve Elif Kayaman ile Kapadokya Caz Günleri'ni gerçekleştirdi. 2011 yılında Bertuğ Cemil'in Yağmur adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

2013'te İstanbul'a döndükten sonra Galata Perform'da Kabuk oyunu ile profesyonel tiyatro hayatına adım attı. Tüm çalışmaları devam etmektedir.