Son Dakika Haberleri: 'Hayat Bir Masal Projesi'nin startı verildi
Son Dakika Yaşam 'Hayat Bir Masal Projesi'nin startı verildi

'Hayat Bir Masal Projesi'nin startı verildi

30 dakika önce

Eskişehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, 'Hayat Bir Masal Projesi'nin startını verdi.

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Eskişehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, 'Hayat Bir Masal Projesi'nin startını verdi.


Sezer, kurum binasındaki açıklamasında, masal ve öykünün; eğlenme psikoloji, eğitim ve toplumsal hayata hazırlama gibi fonksiyonları olduğunu anlattı. Alper Sezer, "Kurum bünyesindeki sorumlu bakım elemanlarının görevi ise, bir nevi masalın özelikleri arasında şifrelemiştir. Sorumlu Ev Annelerinin profesyonel masal ve öykü anlatıcılığı eğitimleri alması neticesinde; çocuklarımıza anlatılacak masal ve öyküler ile onların güven sevgi ve ait olma gibi duyguları gelişecek, eğlenme ihtiyaçları karşılanacaktır. Çocuklarımız anlatılacak masalla farkında olmadan hayatta, iyi ve kötülerin olduğunu, iyilerin hep kazandığını, kötülerin hep kaybettiğini öğrenecektir" dedi.


Ayrıca Sezer, Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği Başkanı Vasfiye Dedelek'e, katkılarından dolayı teşekkür ederek, çiçek taktimin de bulundu.


Vasfiye Dedelek de yaptığı açıklamada, "Bu projeyi; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışma ile evlatlarımızı; dil ile kültür ile sanat ile estetik bir biçimde eğlendirmek ve eğitmek istiyoruz" dedi ve tüm ekip arkadaşlarına ve Ar-Ge desteği sunan TÜGVA'ya teşekkür etti.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert ise yaptığı açıklamasında, "Birçok kurum ve kuruluş ile tüm alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızdan ötürü bize destek sunan il müdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

Alper Sezer, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
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