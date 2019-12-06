'Hayat Birlikte Güzel' etkinliği düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel kalmayacak, küçük bir yerde sıkışmayacak, şehir üniversitesi olacak ve uluslararası bir üniversite olacak. İsmine yakışan bir üniversite olacak." dedi.



Turgut Özal Üniversitesi İletişim ve Haberleşme Topluluğu tarafından engelliler günü nedeniyle düzenlenen 'Hayat Birlikte Güzel' isimli etkinlik Battalgazi Yerleşkesindeki Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Etkinlikte İstiklal Marşı, İletişim ve Haberleşme Topluluğu tarafından İşaret Dili ile çevrilirken, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince ise müzik dinletisi yapıldı.



Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Geçen yıl 'Farklılıkların farkındayız, ya siz' adlı etkinliğimizi düzenlemiştik. Bu yıl Hayat Birlikte Güzel, diyoruz. Her yıl farklı bir tema ve farklı bir konuyu işliyoruz. Eğitimin engelliler için bir hak olduğu yaklaşımı içinde; Malatya Turgut Özal Üniversitesi, engelli bireylerin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel yaşama katılımı konusunda 'Engelsiz Eğitimi' ve 'Engelsiz Üniversite' olmayı hedeflemektedir. Engellilerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak insanlık görevimiz Her zaman farkındalıkların farkında olan bir üniversiteyiz. Bu nedenle; engelliliği bir rehabilitasyon sorunu olarak değil; bir insan hakkı olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kaydetti.



Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Tüm öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin de içinde olduğu şuanda bulunduğumuz Battalgazi Yerleşkemiz de süreç içerisinde bir Yaşam Merkezi kurulacak. Battalgazi Yerleşkemizde şuanda Hippoterapi Merkezimiz bulunuyor. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş'ı misafir ettiğimizde öğretim üyelerimiz çok güzel bir proje takdiminde bulundular. O projemiz desteklendi. Yakında hem Atçılık ve Hippoterapi Merkezi yeni hali ile, hem de Öğrencilerin Yaşam Merkezi projesi hayata geçiyor. Hippoterapi Merkezimiz engelli vatandaşlarımız ve aileleri için bir yaşam merkezi olacak" dedi.



Geçen hafta Rusya'da olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Orada Malatya kayısısının projelerini ve üretimi ile ilgili konuları anlattık. İnşallah gelecekte bununla ilgili güzel projeleri anlatan bir etkinlik yapacağız. Şunu söylüyorum; Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel kalmayacak, küçük bir yerde sıkışmayacak, şehir üniversitesi olacak ve uluslararası bir üniversite olacak. İsmine yakışan bir üniversite olacak. "şeklinde konuştu.



Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Nurettin Konar da, "Yapılan çalışmalarla engeliler için hazırlanan kanunlarla yönetmeliklerle yaşanabilir ve hayatlarını çok iyi hale getirmek için aldığımız kararlar, uygulamalar daha öncelerde yoktu." diyerek yeni dönemde engellilere yönelik olarak önemli çalışmaların hayata geçirildiğini kaydetti.



Engelsiz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Fahrettin Burak Demir ise, "Kampüs ve bütün binaların erişilebilirlik analizini çıkardık birim olarak. Bu kapsamda 2020-2021 eğitim dönemi içerisinde bütün eksikliklerimizi gidererek Engelsiz Üniversite için turuncu, mavi ve yeşil bayrakları almak için müracaat da bulunacağız. Aynı şekilde 2020-2021 eğitim dönemi içerisinde 'Engelsiz Kütüphane' çalışmamız şimdiden başlattık" dedi.



Etkinlikte İletişim ve Haberleşme Topluluğu tarafından Rektör Prof. Dr. Karabulut ve üniversite yöneticilerinin işaret dili ile konuşmalarının yer aldığı farkındalık videosu gösterimi yapıldı. İletişim ve Haberleşme Topluluğu üyeleri, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce bir Yoldayım' eseri ile Barış Manço'nun 'Anlıyorsun değil mi?" adlı eserini ise yine işaret dili ile sunumunu yaptılar.



İletişim ve Haberleşme Topluluğu'nca 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili şiir işaret idili ile sunulurken salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadılar.



Etkinliğin "Kadın ve Aile" konulu söyleşisine katılan engelli annesi Banu Taş ile Görme Engelli Uzman Psikolog Aylin Aslan da konuşma yaptı. - MALATYA