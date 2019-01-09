"Hayat Böyle" İstanbul'da!

Ankara'nın rock dünyasına armağanı Heavy Sky grubuyla yaptığı "Dreamer" adlı albümün yanı sıra, milyonların izlediği YouTube videolarıyla da tanıdığımız 25 yaşındaki sanatçı, ilk Türkçe albümü olan "Hayat Böyle"nin şarkılarını ilk kez İstanbul'da çalıp söyleyecek. Batu Akdeniz'in geçtiğimiz hafta yayınlanan "Hayat Böyle Akustik" adlı EP'si ise dijital müzik kanallarından dinlenebilir.

Rock müziğin Türkiye'deki en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilen Batu Akdeniz'in ilk solo ve Türkçe albümü "Hayat Böyle"nin İstanbul lansman konseri 10 Ocak Perşembe akşamı Kadıköy Sahne'de yapılacak. Anıl Yazıcı prodüktörlüğünde hazırlanan ve Ripple Production etiketiyle çıkan "Hayat Böyle"nin şarkıları İstanbul'da ilk kez çalınacak ve söylenecek.

Geçtiğimiz hafta (28 Aralık 2018) "Hayat Böyle" ve "Dans Et" adlı şarkılarının akustik yorumlarından oluşan "Hayat Böyle Akustik" adlı EP'sini yayınlayan genç sanatçı, 3.5 oktavlık sesieleştirmenler ve dinleyicileri tarafından kuşağının en özel seslerinden biri olarak gösteriliyor.

10 Ocak Perşembe akşamı Kadıköy Sahne'de gerçekleşecek ve 21:30'da başlayacak konserin biletleri ise biletix'ten satın alınabilir.

25 YAŞINDA VE 20 YILDIR ŞARKI SÖYLÜYOR!

1992'de Ankara'da dünyaya gelen Akdeniz, 5 yaşında başladığı Ankara Çoksesli Müzik Dernegˆi Koro'sunda 6 yıl boyunca şarkı söyledi ve koro tarihindeki en genç sanatçı oldu. 14 yaşında rock müzigˆe olan ilgisiyle gitar çalmaya başlayan Akdeniz'in profesyonel müzik hayatı, 2012 yılında Çağlar Töngür ve Hakan Kılıç ile birlikte kurdukları Heavy Sky adlı rock grubuyla başladı. Çok geçmeden Ankara'nın alternatif sahnelerinin en sevilen isimlerinden birine dönüşen grubun ilk albümü "Dreamer", 2016 yılında yayınlandı. Tümü Akdeniz'in söz ve müziğini yazdığı I·ngilizce şarkılardan oluşan albüm, Türkiye'deki en önemli müzik yazarlarından tam not aldı ve grubun ülke çapında tanınmasını sağladı. Murat Beşer'in "Güçlü riffleri, doyurucu soloları, melodik vokalleriyle tam bir retro-rock albümü", Sadi Tirak'ın "Bu çocuklar, bu işin kitabını yazan ustaların okulundan mezun olmuşlar sanki! İşi kitabına göre yapmak böyle bir şey", Barış Akpolat'ın da "Heavy Sky gerçek rock yapıyor" sözleriyle övdüğü albüm dünyada da ses getirdi ve I·ngiltere'nin en önemli müzik kanallarından UK Rock Radio'da ünlü DJ Peter Antony tarafından "Haftanın Albümü" seçildi.

FENOMEN İSİMLERLE ÇOK İZLENEN YOUTUBE VİDEOLARI

Türkiye rock müziğinin usta ismi rahmetli Asım Can Gündüz'ün birlikte verdikleri bir konser sırasında "Batu bir gün Wembley'de çalacak ve ben ona alt grup olacagˆım" sözleriyle destek olduğu Batu Akdeniz, bir yandan Heavy Sky ile Türkiye'yi gezerken, bir yandan da farklı ülkelerden farklı müzisyenlerle interaktif YouTube videoları kaydetti. Aralarında I·ngiliz müzisyen, yapımcı ve YouTube fenomeni Karl Golden'in de olduğu pek çok sanatçıyla birlikte çaldığı bu videolar, 1 milyona yakın insan tarafından izlendi ve dünyanın dört bir yanındaki rock müzik dinleyicilerinden büyük övgüler topladı.

Genç sanatçının, yapım süreci 1,5 yıl süren ve Anıl Yazıcı prodüktörlüğünde hazırlanan ilk solo albümü "Hayat Böyle", 5 Ekim 2018 tarihinden itibaren Ripple Production etiketiyle yayınlandı. Akdeniz, albümde yer alan "Hayat Böyle" ve "Dans Et" adlı şarkılarının akustik yorumlarından oluşan "Hayat Böyle Akustik" adlı EP'sini ise 28 Aralık 2018 tarihinde çıkardı.