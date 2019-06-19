Son Dakika Haberleri: "Hayat boyu öğrenme günleri" 21 Haziran'da başlıyor
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"Hayat boyu öğrenme günleri" 21 Haziran'da başlıyor

46 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan "Hayat Boyu Öğrenme Günleri" 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan "Hayat Boyu Öğrenme Günleri" 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

Farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek olan "Hayat Boyu Öğrenme Günleri", 21 Haziran Cuma günü saat 16.30'da Festival Park'ta başlayacak.

Mekandan bağımsız hem okul hem de okul dışı eğitimi kapsayan birçok eğitsel etkinliklere ev sahipliği edecek 3 gün sürecek program kapsamında sergiler, atölye çalışmaları ve gösterilerin yapılacağı Hayat Boyu Öğrenme Günleri, 22 Haziran Cumartesi saat 21.00'da, "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanınan ses sanatçısı Mümin Sarıkaya'nın kapanış konseriyle sona erecek. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:33 Kaynak: İHA
Gaziantep Valiliği, milli eğitim bakanlığı, Yaşam
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