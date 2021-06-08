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Hayat Boyu Öğrenme Haftası Çerçevesinde Besni Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünlerinin Yer Aldığı Serginin Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Çerçevesinde Besni Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünlerinin Yer Aldığı Serginin Açılışı Gerçekleştirildi

08.06.2021 01:21
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Çerçevesinde Besni Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünlerinin Yer Aldığı Serginin Açılışı Gerçekleştirildi, System.String[]

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Besni Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Besni Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışına Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Serter, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, İYİ Parti İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bayram Canlı ve Derya Erek, Besni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet E. Aslan, STK Temsilcileri, muhtarlar, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen sergide Besni Halk Eğitimi Merkezi bünyesinden açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Sergide Besni'ye özgü ürünlerin yanı sıra Giyim Üretim Teknolojisi, El Sanatları, Dikiş- Nakış, Takı-Tasarımı, Filmografi, Rölyef, Deri İşleme, Ahşap Boyama alan ve dallarında birçok ürün ve yapılan resimler sergilendi.

Sergi sonrası açıklamalarda bulunan Besni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet E. Aslan; "İlçe merkezinde ve köylerimizde açmış olduğumuz kurslar ile hem vatandaşlarımıza beceri kazandırdık hem de yapmış oldukları ürünler ile kendilerine bir katkı sunma imkanı oluşturduk. Nihayetinde açmış olduğumuz bu sergi ile de marifetlerini iltifata tabii kılma çabasında olduk. Malumunuz pandemi döneminde yaşanan zorluklara rağmen bizler üretmeye ve öğretmeye devam ettik. Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarımız ve usta öğreticilerimiz ile birlikte ilçe merkezinde köylerde açmış olduğumuz atölyelerde güzel çalışmalara imza attık. İlerleyen zamanlarda pandeminin gölgesinden kurtulduğumuz zaman daha geniş kapsamlı çalışmalarımız olacaktır. Eğitim öğretim yılı içerisinde açmış olduğumuz kurslarımıza vatandaşlarımız yanında toplum nazarında pozitif ayrımcılığa sahip engelli vatandaşlarımıza da kurs hizmetleri götürme noktasında önemli mesafeler kat ettik. Bir çok kursumuzu engelli vatandaşlarımızla gerçekleştirme imkanına kavuştuk. Sergimizin açılışında emeği geçen başta idareci, öğretmen ve usta öğreticilerimiz olmak üzere personelimize ve özellikle de kursiyerlerimize çok teşekkür ederim. Sergi açılışımıza katılan başta Sayın Kaymakamımız, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Daire Amirlerimize, Okul Müdürü arkadaşlarıma, Siyasi Partilerimizin değerli İlçe Başkanlarına, STK'larımızın değerli başkan ve temsilcilerine teşekkür ederim" dedi. Burak Özmercan

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Hayat Boyu Öğrenme Haftası Çerçevesinde Besni Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünlerinin Yer Aldığı Serginin Açılışı Gerçekleştirildi

Sivil Toplum Kuruluşları, milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Hayat Boyu Öğrenme Haftası Çerçevesinde Besni Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünlerinin Yer Aldığı Serginin Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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