Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri"Her zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" sloganıyla Hayat Boyu Öğrenme kültürünün geliştirilmesi için bu yıl ilk kez kutlanan 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Halk Eğitim Merkezleri tarafından Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı. Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan serginin açılışının yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile birlikte stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerleri tebrik etti. Burada bir konuşma yapan Vali Coşkun, "Pandemi süreci nedeniyle kursiyerlerimiz, kurslara istenildiği seviyede devam edemediler. Buna rağmen güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Burada kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimizin ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturarak bir farkındalık oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın bu kurslara katılım sağlamalarını ve zamanlarını bu şekilde değerlendirmelerini temenni ediyoruz. Bu serginin açılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun standını da gezerek bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdikleri sürede Olgunlaşma Enstitüsü'nün vermiş olduğu kurslara katılarak zamanlarını iyi değerlendiren ve el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan Ayşe ve Sema'yı tebrik etti.