Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine katılan Valimiz Sayın İbrahim Akın, kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerini inceledi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve kursiyerler katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri açılış programında konuşan Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı Eğitim Kurumları Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Yönetmeliğine göre her yıl Haziran ayının ilk haftası Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak belirlenmiştir. Bu hafta içerisinde düzenlenen etkinlikte Halk Eğitim Merkezi ve Aile Yaşam Merkezindeki kurslarda verilen eğitimler sonunda kursiyerlerin eserleri sergilenmektedir. Bu eserleri el emeği, göz nuru oldukları için çok anlamlı buluyorum. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde kurslar açıyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası, adından da anlaşılacağı üzere öğrenmenin bir ömür boyu sürdüğünü, öğrenmenin belli bir yaşının olmadığını ifade etmektedir. Kurslarını başarıyla tamamlayan veya kurslarına devam eden kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bilgi ve becerilerinin gelişmesinde önemli katkılar sunan öğretmenlerine teşekkür ediyorum. " dedi.

Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin de sunulduğu Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri, Sayın Valimizin beraberindeki heyet ile birlikte el sanatları ve karma resim sergisini gezerek kursiyerlerden atölye çalışmaları hakkında bilgiler alması ile sona erdi.