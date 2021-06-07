Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında El İşi Sergisi Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında El İşi Sergisi Açılışı Gerçekleştirildiİlk defa bu yıl kutlanan Hayat boyu öğrenme haftası çerçevesinde bu gün Yunus AVM'de halk eğitim merkezleri tarafından hazırlanan ürünlerin görücüye çıktığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Valimiz Abdullah AYAZ'ın eşi Hanımefendi Melike AYAZ, Vali Yardımcısı Abdullah ASLANER, Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN'in eşi Betül ESEN, Çankırı Milletvekili Salim ÇİVİTCİOĞLU'nun eşi Seçil ÇİVİTCİOĞLU ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Zekeriya YELMEN yaptı. Hayat boyu öğrenme haftası etkinliğinin 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk defa kutlandığını ifade eden YELMEN, "Hayat Boyu Öğrenme" programına da değinerek, "Hayat boyu öğrenme; eğitim ve öğretim faaliyetleri içerisinde bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayacak şekilde öğrenme kültürünü geliştirmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği çerçevesinde ilimiz ve ilçelerimizde bulunan halk eğitim merkezlerinin katılımıyla, hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanımını destekleyen ve hayat boyu öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, aydınlatan, öğrenmeyi teşvik eden sanatsal ve kültürel gösteriler içeren, kursiyerlerimizce gerçekleşen el emeği göz nuru ürünler sergilenmektedir" dedi. Ardından serginin açılışı Hanımefendi Melike AYAZ ve diğer davetliler tarafından yapıldı. Sergiyi gezen hanımefendi AYAZ, el işi ve diğer ürünler hakkında bilgi aldı.