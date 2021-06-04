Üye Girişi
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerle Devam Etti - Son Dakika

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerle Devam Etti

04.06.2021 14:22
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerle Devam Etti, System.String[]

81 ilde ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanmaya başlayan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlama programı kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezimizde halk oyunları gösterisi ve sergi açılışı düzenlendi.

81 ilde ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanmaya başlayan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlama programı kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezimizde halk oyunları gösterisi ve sergi açılışı düzenlendi.

Kutlama etkinliklerine, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çakış, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Hayat Boyu Öğrenme Birimi Şube Müdürü İkram Yılmaz, Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Usta Öğreticiler, Kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan açılış töreni halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Sergi açılışını gerçekleştirilen heyet, sergi alanını gezerek kursiyerlerimizden yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı ve Karabük Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticilerinin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Program protokol tarafından kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerle Devam Etti

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerle Devam Etti

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezi, Karabük, Haziran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerle Devam Etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu

Son Dakika Haberleri
14:58 Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta
14:54 Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
14:21 Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta         
14:59
Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti         
14:51
Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!         
14:42
Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor         
14:21
Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler         
13:48
Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi         
13:36
İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu         
12:42
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var         
10:39
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı         
09:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 15:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerle Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement