Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerle Devam Etti - Son Dakika

81 ilde ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanmaya başlayan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlama programı kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezimizde halk oyunları gösterisi ve sergi açılışı düzenlendi.

Kutlama etkinliklerine, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çakış, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Hayat Boyu Öğrenme Birimi Şube Müdürü İkram Yılmaz, Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Usta Öğreticiler, Kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan açılış töreni halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Sergi açılışını gerçekleştirilen heyet, sergi alanını gezerek kursiyerlerimizden yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı ve Karabük Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticilerinin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Program protokol tarafından kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerle Devam Etti