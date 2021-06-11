"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Kapsamında Kaymakamımız Sayın Ali Güldoğan'ı Makamında Ziyaret Ettiler. - Son Dakika

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Dalaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gülderen ŞAHİN, Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretmenleri ve kursiyer ile birlikte Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı makamında ziyaret ettiler.

Kurumun çalışmaları ve kurslar hakkında bilgi alan Kaymakamımız Sayın GÜLDOĞAN, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.