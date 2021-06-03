Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Sergi Açılışı ve Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programı kapsamında Kares AVM'de sergi açılışı, keman dinletisi ve Hayat Boyu Öğrenme etkinliklerinin gösteriminin ardından Ergenekon Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde halk oyunları gösterisi, sertifika töreni, okçuluk gösterimi ve sergi düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Karabük Belediyesi çocuk bando takımı eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal marşımızın söylenmesi ile halk oyunları kursiyerleri tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Rafet Vergili; "12 yıllık görev süresi içerisinde görevimin birinci senesinde bu programı ortaya koymuştuk. Her mahalle de bir Sosyal Yaşam Merkezi kurulacak ve etkinlikler bu Sosyal Yaşam Merkezleri çerçevesinde tamamlanacaktı. Bu süre içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzden, Halk Eğitim Müdürlüğümüzden ve Diyanet İşlerinden çok büyük destekler aldık. Ama bizi Sosyal Yaşam Merkezlerinde ki faaliyetler içerisinde en çok mutlu eden okuma yazma kurslarıdır. Bugüne kadar Karabük'te her ne sebeple olursa olsun okuyamamış, yazamamış arkadaşlarımızdan 500'ün üzerinde okur yazar diploması sertifikası verildi. Bildiğim kadarıyla bu sene tekrar 10 kişiye yakın okuma yazma diploması ve sertifikası verildi ki bu bir kişinin okuması veya yazması bir Sosyal Yaşam Merkezinin maliyetini zaten çıkartmış oluyor.

Şu anda hedefimiz, Karabük'te 5 noktada daha Sosyal Yaşam Merkezleri yaparak Karabük'te Sosyal Yaşam Merkezi ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmaktır. Biliyorsunuz bunun içerisinde Kur'an kursları düzenleniyor, okur yazarlık kursları düzenleniyor, Halk Eğitim Merkezimiz her türlü kursları düzenliyor ve bunun yanında muhtarlarımızda bu binalarda ikamet edip halka hizmetlerini sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki sene programlarımız çok daha dolu geçecek. Bizde yapımını tamamlayacağımız 5 adet Sosyal Yaşam Merkezlerimizle birlikte faaliyet alanlarımızı tamamlamış olacağız ve aynı şekilde hizmetlerine devam edecekler. Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekli desteği veriyor, Halk Eğitim Müdürlüğümüz gerekli desteği veriyor sizler için ve sizlerinde ilgi ve alakalarınız devam ediyor, devam edeceğine de canı gönülden inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından işaret dili ve okçuluk gösterisi düzenlendi. Başarılı kursiyerlere sertifikaları verilerek törenin sonunda kurdele kesilip el emeği göz nuru ürünlerin sergisi gezildi.

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