HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI KONSERLE BAŞLADI

BURDUR'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Türk Sanat Müziği (TSM) konseriyle başladı. Burdur'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda konser düzenlendi. Konseri Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Salim Oğuz, siyasi partilerin il başkanları, STK başkanları ve vatandaşlar ilgiyle izledi.

Konserde Şef Zafer Danacı yönetimindeki Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Topluluğu solo ve koro olarak Türk Sanat Müziği'nin Muhayyer, Muhayyer Kürdi, Kürdilihicazkar, Uşşak ve Hüseyni makamındaki sevilen ederlerini seslendirdi. Topluluk seslendirdiği eserlerle izleyicilerden tam not aldı. Salonda ayrıca Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin resimleri de katılanların beğenisine sunuldu. Türk Sanat Müziği Topluluğu konserlerinin ikincisini 5 Haziran günü Antalya Kepez'de verecek. Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu, Türk Sanat Müziği konserimizin hikayesi 7 yıl önce başladı. Bugün ise gurur duyduğumuz bir aşamaya geldi. Bu konserleri yapmak hiç de kolay değil. Yılların emekleri var. Konsere hazırlık aşaması defalarca çalışma gerektiriyor. Biz sadece çalışma alanı tahsis ediyoruz. Enstrüman çalanların ayarlanması, solistlerin hazırlanması, sunucusu, sesçisi, ışıkçısı, hepsinin planlanması gerekiyor. Biz bu aşamalarda bir şey yapmıyoruz. Zafer Hocam ve kursiyerlerimiz emeklerinin yanında ceplerinden de fedakarlık yapıyor. İşte sonuç ilimizdeki tek Türk Sanat Müziği Korosu. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak 2021- 2002 Eğitim Öğretim yılında açtığımız 800 kursta 20 bin kursiyer sayısına ulaştık. Hedefimiz 30 Ağustos 2022 tarihine kadar 25.000 kursiyer sayısına ulaşmaktır dedi.