Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sağlıkçılar unutulmadı - Son Dakika

Samsun'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sağlıkçılar unutulmadı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Samsun'da organize edilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Tekkeköy Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri tarafından Tekkeköy ilçesinde bulunan tüm sağlık personeli için el emeği göz nuru hediyelikler hazırlandı. Hediyelerin üzerinde "İyi ki varsınız" etiketleri yer aldı.

Hazırlanan hediyelikler İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hatice Ertetik, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Güngör, Müdür Yardımcıları Mustafa Şeker, Hayrettin Eren, Usta Öğreticiler Rukiye Kaynar ve Emel Şahin tarafından Tekkeköy Sağlık Grup Başkanı Dr. Tanju Bilgin'e takdim edildi.

Dr. Tanju Bilgin hediyeler için teşekkür ederek, "Bu zorlu süreçte sağlık personellerinin düşünülmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hatice Ertetik de bu sıkıntılı süreçte sağlık personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra hediyeler merkezde bulunan personele ve diğer aile sağlığı merkezlerindeki personellere takdim edildi. - SAMSUN