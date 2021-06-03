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Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın Açılışı Mersin'in Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi - Son Dakika

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın Açılışı Mersin'in Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

03.06.2021 12:22
Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın Açılışı Mersin'in Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 81 ilde ilk kez 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında kutlanmaya başlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışı Mersin'in ev sahipliğinde Vali Ali İhsan Su ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 81 ilde ilk kez 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında kutlanmaya başlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışı Mersin'in ev sahipliğinde Vali Ali İhsan Su ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Forum AVM Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törene, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Meral Altınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın yanı sıra; il protokolü üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Programda yaptığı konuşmasında bugün çok önemli bir etkinliği ilimizde başlatıyor olmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Vali Ali İhsan Su; "İlim öğrenme beşikten mezara kadar devam ediyor. Biz öğrenmeyi sadece örgün eğitimle öngörmüyoruz. Bildiğiniz gibi yaygın eğitim yapıyoruz, yani halk eğitim ve diğer diğer kurslarımızla her yaştan vatandaşlarımıza her yıl yüzlerce kursu açıyoruz. Binlerce vatandaşımız bu kursları bitirerek hayata hazırlanıyor. Hakikaten bu kursları bitirip istihdam oluşturan, kendi iş yerini kuran veya işsiz ise bir yerde işe başlayan binlerce insanımız var. Böylelikle yaşam boyu eğitim ile insanlarımızı aynı zamanda istihdama da hazırlamış oluyoruz. Bu anlamda hayat boyu öğrenme çok önemli bir aktivite. Bu sene bugün burada ilk defa bizim ilimizde başlatarak bu haftayı bundan sonra da kutlamış olacağız. Bu vesileyle programın gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu programın ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ise tüm dünyanın Kovid-19'la mücadele ettiğini ifade ederek; "Bütün veliler ve öğrenciler şunu bilsin ki Kovid-19'la ilgili kararlarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz hep insan sağlığını merkeze alan yönetim anlayışı sergiledik. Eğitim ve öğrenme açığı bir şekilde telafi edilebilir ama kaybedeceğimiz insanı geri getirmemiz mümkün değil. Bu anlayışla kararlar aldık. Belki bu kararların arkasını çok irdelemeyen, analitik düşünemeyen insanlar için ters gelmiş olabilir ama önceliğimiz hep insan kaynaklıydı. Allah'ın izniyle bu salgın ülkemizden de dünyadan da bir an önce defedilir ve insanoğlu normal hayatına, eğitim öğretim normale, çocuklarımız öğretmenlerine, öğretmenlerimiz çocuklarına kavuşur. Tüm dileğimiz bu. Bakanlık olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından diğer illerin çevrim içi katılımıyla Hayat Boyu Öğrenme Haftası açılışı gerçekleştirildi. 01. 06. 2021

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Safran, Ali İhsan Su, Mersin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın Açılışı Mersin'in Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi - Son Dakika


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