Hayat Boyu Öğrenme Haftasında Ziyaret - Son Dakika

Bu sene ilki kutlanacak olan 1-7 Haziran " Hayat boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ilçemiz eğitimcilerinden belediye başkanımız Hüseyin Doğan'a makamında ziyaret. HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASINDA ZİYARET

Bu sene ilki kutlanacak olan 1-7 Haziran " Hayat boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ilçemiz eğitimcilerinden belediye başkanımız Hüseyin Doğan'a makamında ziyaret.

Hayat boyu Öğrenme Haftası kapsamında Emet Halk Eğitim müdürlüğümüz bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Şen ile birlikte Kursiyerleri ve personellleri iel belediye başkanımız Hüseyin Doğan'ı ziyaret eden Emet Halk Eğitim müdürümüz Süleyman Avcı hafta hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Emet Halk Eğitim müdürü Süleyman Avcı şunları söyledi,

: "Hayat boyu öğrenme, kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin, bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme teknikleridir. Birey merkezci bir yaklaşım olan hayat boyu öğrenmede amaç, içerisinde olduğumuz ve sürekli değişim/gelişim gösteren bilgi çağına her yaş grubundaki tüm insanlarımızın uyum sağlamaları ve hayatlarını daha iyi yönetebilmeleri için ekonomik ve sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına olanak sağlamaktır.

Mahallelerde istihdamı geliştirmek, nitelikli iş gücü oluşturarak ekonomiye katkıda bulunmak, kişilerin mesleklerindeki gelişmelerini yakından takip etmelerine imkan sağlamak amacıyla her mahallede en az bir okulda halk eğitim kursu açılmasının planlandığı uygulama için öncelikli olarak muhtarlar aracılığıyla tüm mahallelerde ihtiyaç analizi yapılacak. Vatandaşların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusundaki tespitlerin ardından mahalleye uygun kurslar açılması öngörülüyor. "dedi.

Belediye başkanımız Hüseyin Doğan ziyaret için heyete teşekkür ederken;

"Eğitimin aileden başlayarak, okul ve tüm yaşam boyunca sürüyor. Halkımızın yaşam boyunca her alanda eğitimi adına çeşitli kurslar açarak uyumunu sağlayan Halk eğitimin müdürlüklerimiz önemli bir görev ifa etmektedirler. Bizlerde Emet kadın kooperatifinde ve Keçi peyniri projemizde olduğu gibi, eğitim ve üretimle halkımıza, devletimize hizmet verne her şahsı ve kurumun yanında olmaya devam ediyoruz. Halk eğitim müdürlüğümzce Hayat boyu öğrenme haftası kapsamında ve ileride açılacak mahalle kurslarına yerel yönetim olarak gerekli desteği sağlayacağız"dedi

Ziyaret sonrası heyet belediye başkanımız Hüseyin Doğan'a Halk eğitim kursiyerlerince yapılan işleme masa örtüsü takdim ettiler.