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Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu toplantısı yapıldı

24 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu toplantısı Havran Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu toplantısı yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu toplantısı Havran Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Havran Kaymakamı Şeref Aydın başkanlığında yapılan toplantıya Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Cumali Topaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Bayram Alamur, komisyon üyesi sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri, komisyon üyesi okul müdürleri katıldı. Havran Kaymakamı Şeref Aydın açılış konuşması ve hayat boyu öğrenme etkinliklerinin değerlendirmesini yaptı. Sonrasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Aydemir Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan kurslar, yapılması planlanan çalışmalar hakkında yaptığı sunumla toplantıya katılanları bilgilendirdi. Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri de alınarak fiziki ortamın iyileştirilmesi, yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kurumların katkıları, açık öğretim hizmetleri, okuma-yazma kursları gibi konular ele alınarak toplantıya son verildi. - BALIKESİR

Mehmet Yılmaz, Balıkesir, Havran, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:32 Kaynak: İHA
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