Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği" Toplantısı

Safranbolu
'da, "Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu" toplantısı yapıldı.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, düzenli olarak toplantıları yaptıklarını söyledi.
Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili çalışmaları sadece yerelde değil genelde de çok önemsendiğini ifade eden Ürkmezer, "Değişen dünyayla meslek edindirme kursları ön plana çıkıyor. Mesleksiz insan kalmamasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor hem de sosyalleşmeye katkı sağlamak gerekiyor. Bu anlamda insanlarımızın bu yaygın eğitime katılımlarını sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
ise hayat boyu öğrenmenin kişinin doğumundan ölümüne kadar hem mesleki hem de kişinin kendisini geliştirmesi anlamında yapılan tüm faaliyetleri kapsadığını belirtti.
Dünyada sürekli bir değişim ve dönüşüm olduğunu aktaran Gümüş, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda dünyadaki en kıymetli şey bilgi. Bu bilginin bireylere eşit şekilde dağıtılması gerekiyor. Bu anlamda bizler çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda akademik eğitimlerin yanı sıra örgün eğitimin dışarısında kalan tüm vatandaşlarımıza da onların ihtiyaç duyduğu bilgi, donanım ve mesleki yeterliliklerini arttıracak kurslarımızı sizlerin de destekleriyle açmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bu eğitim yılında 280 kursta 5 bin 500 kursiyerimize hizmet verdik."
Toplantıda, okuma yazma seferberliği, Sıfır Atık Projesi, işsiz vatandaşlara meslek edindirmeye yönelik çalışmalar, hayat boyu öğrenme faaliyetleri için yapılacak olan çalışmalar, bağımlılık yapan maddelerden korunma faaliyetleri görüşüldü.