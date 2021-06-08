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Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı - Son Dakika

Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı

08.06.2021 15:22
Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı, System.String[]

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Serginin Açılışını Geçekleştirdi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Serginin Açılışını Geçekleştirdi.

Vali/Belediye Başkan V. Türker Öksüz, Valiliğimiz himayesinde Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda; Kars Belediyesi, İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlerini kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı meydanında "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Etkinlikleri Kapsamında düzenlenen sergiye Vali/Belediye Başkan V. Türker Öksüz, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, daire ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Ev tekstil ürünleri, el nakışları, üç boyutlu resim, tel kırma, ahşap boyama, taş boyama, halı dokuma, hat, ebru, deri işleme, takı tasarımı, ahşap yakma-dağlama, rölyef, taş işleme alanındaki çalışmaların sergilendiği stantları beğeni ile gezen Vali/Belediye Başkan V. Türker Öksüz, usta öğretici ve kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Programın ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz yaptığı konuşmada; "Bütün kursiyerleri tebrik ediyorum, burada el emeği göz nuru eserler var Halk Eğitim Müdürlüğümüz " Hayat Boyu Eğitim" prensibi çerçevesinde her yaştan her eğitim seviyesinden insanımıza hizmet veriyor, yani okula giden gitmeyen, okul yanında eğitim almak isteyen bilgi ve becerisini arttırmak isteyen bir meslek edinmek isteyen herkese biz Halk Eğitim Merkezlerimizde eğitim veriyoruz.

Böylelikle her kursiyerimiz bilgi ve becerilerini arttırıyor bir yandan kendi aile bütçelerine katkı sağlıyorlar burada ürettikleri ürünlerin satışlarından bir ekonomik girdi sağlıyorlar ve aynı zamanda sosyalleşme ortamı da oluşuyor insanımıza bu vesile ile hizmet ediyoruz.

Bu sergilerin bir önemi de şurada geleneksel sanatlarımız var, bizim kültürümüzün bir parçası olan el sanatlarımız var bu sergiler el sanatlarımızı yaşatmak ve bu kültürümüzün parçası olan el emeği göz nuru eserleri gelecek nesillere aktarmak, unutturmamak içinde çok önemli işlev görüyor, onun içinde biz her yaştan insanımıza hayat boyu öğrenme prensibi çerçevesinde eğitmeğe ve öğretmeye devam edeceğiz.

Bu sezon 15 Bin civarında kursiyerimiz merkezlerimizde devam ettiler bunların içinde; Meslek edinme kursları, açık ilköğretim ve açık liselerimiz bulunmaktadır.

Dolayısıyla istihdama katkı sağlayacak insanımızın gelişimine katkı sunacak bu sergileri bundan sonra da arttırarak devam edeceğiz ben bütün vatandaşlarımıza bu sergilere iştirak etmelerini istiyorum, burada insanlar bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buluyorlar, yer yaştan insanımıza kurslarımız hizmet vermektedir, Milli Eğitim teşkilatımızı, kursiyerlerimizi, Halk Eğitim Merkezlerimizde görev yapan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum bu yıl Pandemi nedeniyle kurslarımızın sayısı az oldu ancak inşallah önümüzdeki yıl kurs sayılarımızı daha da arttırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri Kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimizce 2020 - 2021 Eğitim ve öğretim yılında il merkezinde ve ilçelerde toplamda 129'u genel, 34'ü okuma- yazma ve 211'i meslek edindirme kursu olmak toplamda, 7 bin 694 vatandaşımız kurslarımıza devam ediyor, ayrıca Açık Öğretimde bin 136, açık lisede 6 bin 176 vatandaşımız öğrenim görmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme etkinliği kapsamında toplam 15 bin 6 vatandaşımıza hizmet verilmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı

milli eğitim bakanlığı, Münir Karaloğlu, Türker Öksüz, Hisarcık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı - Son Dakika


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