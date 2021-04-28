Hayat Boyu Öğrenme Yeniköy Kemerköy'de kesintisiz sürüyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile YK Enerji işbirliği halinde yürütülmekte olan kurslar sayesinde kadınlar, zorlu pandemi sürecinde hem üretime katkı sağlıyor, hem de aile ekonomilerine destek oluyor.

Türkiye çalışabilir nüfusunun işgücüne katılma oranının erkeklerde yüzde 71,3 iken kadınlarda yüzde 30,3 düzeyinde olduğunu belirten YK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Cafer Varol, kadınların kendi ayakları üzerinde durması için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. Dünyada; Kadınların işgücüne katılımlarının önündeki en büyük engeller olarak sosyo-ekonomik faktörler, emek piyasasının talep yapısı, cinsiyete dayalı iş bölümü veya ücret ayrımcılığı gibi nedenlerin gösterildiğini belirten YK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Cafer Varol, "Dünyada bir yandan kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını engel olan nedenler atarken diğer yandan birçok şirket kadın istihdamını artıracak projeler geliştiriyor ve bu tarz projelere destek veriyor. Kurum olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını destekleyen şirketlerden olan YK Enerji, kadrosunda yer verdiği kadın personellerin yanında, çalışanlarının ev hanımı eşlerini ve kızlarını da kapsayan projelere imza atıyor" dedi.

Milas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Geleneksel El Sanatları Eğitmenleri olan Şengül Türk İri ve Zübeyde Öztürk öncülüğünde Yeniköy ve Kemerköy Sosyal Site'de ikamet eden kadınlar için Tığ Örücülüğü, Tokat Ahşap Baskı ve Sepet Örücülüğü kursları düzenleniyor. Kursların kadınların istedikleri alanda açıldığını belirten YK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Cafer Varol, "Geçtiğimiz yıllarda çini ve bez baskı kurslarımız gerçekleştirilmişti. 3 aydan, 12 aya kadar alanına göre devam eden kursların sonunda mezun olan kursiyerler buradan aldıkları bilgilerle ürettikleri ürünleri pandemi koşulları dolayısıyla online olarak açılan sergilerde, oluşturulan hobi atölyelerinde, festivallerde, pazarlarda satışını gerçekleştirip aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Hali hazırda küçük gruplar halinde devam eden kurslarımızla toplamda 100 kadına eğitim fırsatı sunmuş durumdayız" dedi.

Varol, projenin amacının ekonomiye katkı sunmanın yanında toplumda hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığının oluşturulması ve öğrenme fırsatlarına erişimin artırılması oluğunu belirterek "YK Enerji olarak bu kapsamda projelerimiz devam edecek. Ayrıca; kadınlarımıza minnettarlığımızın bir göstergesi olarak, bölge kadınlarımızın eğitimi hususunda kamudaki paydaşlarımızla işbirliklerimizin artması yönünde gayretlerimiz sürüyor." diye konuştu. - MUĞLA