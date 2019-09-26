Son Dakika Haberleri: Hayat Boyu Planlama ve İstişare Kurulu toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Hayat Boyu Planlama ve İstişare Kurulu toplandı

9 dakika önce

Sorgun ilçesinde Hayat Boyu Planlama ve İstişare Kurulu Toplantısı, Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında yapıldı.

Hayat Boyu Planlama ve İstişare Kurulu toplandı, System.String[]

Sorgun ilçesinde Hayat Boyu Planlama ve İstişare Kurulu Toplantısı, Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında yapıldı.


Sorgun Halk Eğitimi Merkezi'ndeki toplantıya STK başkanları, kurum ve okul müdürleri katıldı.


Toplantıda, komisyonun görevleri ile hayat boyu öğrenmede temel amaç ve görevlerin neler olduğu üzerinde duruldu.


Toplantı sonrası HEM bünyesinde açılan kursları da ziyaret eden Kaymakam Güneş, Sorgun HEM Müdürü Musa Öcal ve yetkililerden bilgi aldı.


Güneş, açılan kursların yöre insanının hem meslek sahibi olması hem de aile ve yöre ekonomisine katkı sağlaması bakımından önem taşıdığını söyledi.

Vatandaşların talebi doğrultusunda açılan kurslara her zaman destek vereceklerini aktaran Güneş, "Kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri değerlendirerek aile bütçelerine katkıda bulunmaları da ayrıca mutluluk verici." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi, Bahadır Güneş, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?
Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayat Boyu Planlama ve İstişare Kurulu toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]