Hayat Dersi'nde Erkek Öğrencilere Ütü, Kızlara Priz Değiştirmeyi Öğretiyorlar

ERZURUM'daki 50'nci Yıl Ortaokulu'nda, öğrencilerin bilgisayar bağımlısı olmaması, problemlerini kendisi çözebilmesi ve ileriki hayatında kimseye bağlı yaşamaması için ders saatleri dışında 'Hayat Dersi' veriliyor.

ERZURUM'daki 50'nci Yıl Ortaokulu'nda, öğrencilerin bilgisayar bağımlısı olmaması, problemlerini kendisi çözebilmesi ve ileriki hayatında kimseye bağlı yaşamaması için ders saatleri dışında 'Hayat Dersi' veriliyor. Erkek öğrenciler ütü yapıp, ceketinin düğmesini ve yırtıklarını dikerken, kız öğrenciler de priz değiştirip, mutfak lavabosunun hortumunu değiştiriyor.



Merkez Yakutiye ilçesindeki 21 derslik, 42 öğretmen ve 310 öğrencisi bulunan 50'nci Yıl Ortaokulu'ndaki Hayat Dersi'ni haftada 2 saat olmak üzere tüm öğrenciler alıyor. Okul çıkışında gruplara ayrılan kız ve erkek öğrenciler, atölyeye inip, öğretmen, hizmetli ve güvenlik görevlisi tarafından verilen 'hayat derslerine' katılıyor. Erkek öğrenciler, ütü ve biçki dikiş masasının karşısına geçerken, kız öğrencilerde priz ve mutfak lavabolarının bulunduğu bölüme gidiyor. Kadın öğretmenler erkek öğrencilere ütü yapıp, ceketinin düğmesini veya yırtıkları dikmeyi öğretirken, okulun özel güvelik görevlisi ve hizmetlisi de kız öğrencilere priz ve mutfak lavabosunun hortumunu değiştirme ve bazı küçük arızaları gidermeyi öğretiyor. Salonda büyük bir heyecanla öğretilenleri uygulayan öğrencilerden Hilal İnce, "Bu ders evde tek kaldığımızda veya ileriki hayatımızda her zaman karşımıza çıkabilecek sorunları çözmemize yardımcı oluyor. Hayat dersine severek giriyoruz. Burada öğrendiklerimiz sayesinde artık evde babamız ya da ağabeyimiz yokken bunları sorun etmiyoruz" diye konuştu.



Okul Müdürü Selami Topaloğlu, öğretmenlerle birlikte hazırladıkları 'Hayat Dersi' projesinde öğrencilerin ileriki dönemlerde karşılarına sorun olarak çıkabilecekleri sıkıntıları ortadan kaldırmak amaçlı olduğunu belirtti. Topaloğlu, "Bu proje kapsamında okulun tüm erkek öğrencileri ütü ile birlikte düğme iliklemesi ve dikiş yapmasını, kız öğrenciler de mutfak hortumu veya bir priz değiştirme gibi eğitimler alıyor. Böylece hizmetli ve okulun özel güvenlik görevlisi de öğrencilere bir anlamda ders anlatarak kendini eğitimin içinde görüyor. Bu eğitim pazartesi ve çarşamba olmak üzere haftada 2 gün işleniyor. Hayat Dersi, dönem sonuna kadar devam edecek" dedi - Erzurum

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