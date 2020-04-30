Tiyatrodan sinemaya, müziğe, çocuklu hayattan ilişkilere, yemekten kişisel bakıma pek çok konuda gerekli bilgiler, püf noktaları, en iyi öneriler… Nerede olursanız olun hayatınızı dolu dolu yaşayabilmeniz için hayat dolu bir rehber: Hürriyet Cuma.