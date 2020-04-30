Tiyatrodan sinemaya, müziğe, çocuklu hayattan ilişkilere, yemekten kişisel bakıma pek çok konuda gerekli bilgiler, püf noktaları, en iyi öneriler.
Tiyatrodan sinemaya, müziğe, çocuklu hayattan ilişkilere, yemekten kişisel bakıma pek çok konuda gerekli bilgiler, püf noktaları, en iyi öneriler… Nerede olursanız olun hayatınızı dolu dolu yaşayabilmeniz için hayat dolu bir rehber: Hürriyet Cuma.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
30.04.2020 19:22:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayat Dolu Bir Rehber Hürriyet Cuma! - Son Dakika