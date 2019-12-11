Hayat Duracak Herkes Okuyacak" projesi kapsamında kitap okudular - SİİRT - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayat Duracak Herkes Okuyacak' projesi kapsamında kitap okudular - SİİRT - Son Dakika

Hayat Duracak Herkes Okuyacak" projesi kapsamında kitap okudular - SİİRT

6 saat önce

"Siirt'te Hayat Duracak Herkes Okuyacak" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

" Siirt'te Hayat Duracak Herkes Okuyacak" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında il genelinde 430 okulun yanı sıra bazı kafe ve iş yerlerinde 20 dakika süreyle eş zamanlı olarak kitap okundu.

Vali Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik ile kamu kurum ve STK'lerin temsilcileri de Güres Caddesi'ndeki bir kafede bir araya gelerek etkinliğe destek verdi, kitap okudu.

Etkinliğin sonunda Vali Atik, okudukları kitaplarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Atik, yaptığı açıklamada, il genelinde başlatılan kitap okuma etkinliğine vatandaşların da destek verdiğini söyledi.

Kitap okumanın yaşının olmadığını ve projenin her kesimden ilgi gördüğünü belirten Atik, "Güres Caddesi'nde esnafımızla bir araya gelerek kitap okuduk. Oldukça ilgi gördü. Herkes kitap okumalı." dedi.

Atik, etkinliğin sonunda ziyarette bulunduğu caddedeki esnafa kitap hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de geçen hafta 4 bin 500 öğretmenle 4 bin 500 ev ziyareti yapıldığını anımsattı.

Bugün başlatılan projenin il merkezinden en ücradaki köylere kadar yayıldığını aktaran Edip, böylece aynı anda 100 bin kişiyle kitap okunduğunu dile getirdi.

Hayat Duracak Herkes Okuyacak projesi kapsamında kitap okudular - SİİRT

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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