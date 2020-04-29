Hayat Eve Sığar Uygulaması Güncellendi! İşte Yoğunluk Haritası - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi. Güncelleme ile uygulamaya yoğunluk haritası eklendi. Koronavirüsün hangi bölgelerde yoğun olduğu uygulama içerisinde bulunan haritadan görülebilmekte.



Güncelleme öncesi sadece yakın çevredeki vaka yoğunluğuna ulaşılabilirken, güncellemeden sonra diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarına ulaşılabiliyor. Uygulamanın güncelleme notlarında şu cümlelere yer verildi:



"Genel Covid 19 Yoğunluk Haritası eklendi. Yakınlarım sekmesindeki kişilerin riskli bölge kontrolü eklendi. Bluetooth teknolojisi ile kişiler arası etkileşim durum takibi eklendi. Kullanıcı şikayetlerine yönelik iyileştirmeler yapıldı."



Hayat Eve Sığar Uygulaması İndir



Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza yükleyebilir ve yoğunluk haritasına ulaşabilirsiniz.



Koronavirüs ile mücadelede salgının kontrol altına alınması ve virüsten etkilenen kişilerin takip edilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, binlerce kişi tarafından indirildi ve indirilmeye devam ediyor.