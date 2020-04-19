'Hayat Eve Sığar' uygulaması hizmete sunuldu - Son Dakika

Covid-19 ile mücadelede 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçirildi. Mobil uygulamayla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.

Covid-19 ile mücadelede 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulamayla vatandaşlar, harita üzerinde yaşadığı bölgenin Kovid-19 açısından risk durumunu görebilecek.

"Corona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle hayata geçirilen uygulama hızla kullanılmaya başlandı. Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

(İHA)