"Hayat Eve Sığar" uygulaması ile eczanelerden maske almak da kolaylaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile eczanelerden maske almak da kolaylaşıyor - Son Dakika

"Hayat Eve Sığar" uygulaması ile eczanelerden maske almak da kolaylaşıyor

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ilk kez geçtiğimiz hafta bahsettiği "Hayat Eve Sığar" isimli mobil uygulama, kullanıma giriyor.

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ilk kez geçtiğimiz hafta bahsettiği "Hayat Eve Sığar" isimli mobil uygulama, kullanıma giriyor. Uygulamayla  koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek amacıyla pozitif vakaların daha verimli takip edilmesi sağlanacak. Uygulamayı indirenler harita üzerinden hastalığın yoğun olarak görüldüğü riskli bölgelere yaklaşıldığında uyarılacak. Yeni uygulama ile maske almak da kolaylaşacak. Buna göre vatandaşlar uygulama içerisinde QR kod oluşturarak eczaneye gidip maskelerini temin edebilecekler.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadelede, teknoloji ve dijital sistemlerin de tüm imkanlarını sonuna kadar kullanıyor. "Hayat Eve Sığar" uygulaması sayesinde koronavirüs tam anlamıyla "dijital takibe" alınıyor. Mobil cihazlar için geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması birkaç gün içinde tüm Android ve iOS kullanıcıları için erişime açılacak. Uygulama ile evde izolasyonda olması gereken koronavirüs vakalarının izolasyon kurallarına uyup uymadığı adım adım izlenebilecek; henüz hastalıkla karşılaşmamış vatandaşların ise harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görmesine imkan verilerek oralardan uzak durmaları sağlanacak. Evde takip edilen pozitif vakaların ise dışarı çıktığı an telefonuna uyarı gelecek, gerekirse emniyet güçleri devreye girebilecek. 3  GSM operatörü ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamayı, koronavirüs teşhisi alan tüm hastalar akıllı telefonlarına indirmek zorunda olacak. Ayrıca uygulama içinde oluşturulabilen QR kod ile vatandaşlar eczaneye gidip birkaç dakika içinde maskesini temin edebilecek.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ DE YAPILABİLECEK

"Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması, salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Uygulamada telefon numarası ile doğrulama yapılıyor; adım adım sorulan sorular cevaplandığı taktirde ise yanıtlar ve şikayetlere göre bir risk değerlendirmesi sunuluyor ve vatandaşa nasıl davranması gerektiği konusunda yönlendirme de yapılıyor. Vatandaşlar, bu soruları farklı zamanlarda yanıtlayarak değişen koşullara göre risklerini belirleyebilecek ve erkenden önlem alması için yönlendirilebilecek. Verilen cevaplara göre yapılan yönlendirmelerin sadece öneri niteliği taşıdığı belirtilen uygulamada, aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabiliyor.

HARİTADAN "YAKLAŞMA" UYARISI VERİLECEK

Hastalık teşhisi almasa da tüm vatandaşlar uygulamayı indirerek konum servislerine izin verdiği takdirde, salgının yoğun olduğu riskli bölgelere yaklaştığında uyarılarak haritada anlık olarak yaklaşmaması gereken alanları görebilecek. Tüm bunlarla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ülke genelindeki güncel vaka sayılarını da uygulama üzerinden görmek mümkün olacak. Vatandaşlar, "Ailem" bölümü üzerinden ise ailesindeki yaşlı, risk grubu bireyler veya çocuklarının durumunu takip etmek istedikleri takdirde, ilgili kişinin de uygulamayı yükleyip uygulama üzerinden onay vermesiyle, bu kişiyi de listesine ekleyerek konum bilgileri, bulunduğu bölgelere göre risk yoğunluğunu görebilecek ve yakınını uyarabilecek.

UZAKDOĞU'DA YAYGIN KULLANILIYOR

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, uygulama hakkında "Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum" demişti. İngilizcede 'contact-tracing app' olarak bilinen cep telefonu uygulamaları, Çin, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Hindistan ve İsrail'de de kullanılıyor. Avrupa ülkelerinin de benzer uygulamalar arayışında olduğu bildiriliyor.


- İstanbul
Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:57 Kaynak: DHA

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