Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü - Son Dakika
Son Dakika Genel Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü - Son Dakika

Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü

6 saat önce

Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü vatandaşların ardından 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı gelmesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin 'evde kal' çağrıları olumlu yanıt verdi ve Bursa adeta sessizliğe büründü.

Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü

BURSA - Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü vatandaşların ardından 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı gelmesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin 'evde kal' çağrıları olumlu yanıt verdi ve Bursa adeta sessizliğe büründü.

Artık dünyanın tek gündem maddesi olan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgınına karşı alınan tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'evde kal' çağrılarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasasına Bursalılar tam manasıyla uydu. Özellikle hafta sonları yoğun bir yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin yanı sıra ticari hareketliliğin yoğun olduğu caddelerde esnafın kepenk kapatmasıyla şehir bu hafta sonu adeta hayalet kente döndü. Uzmanlar, salgının yayılma sürecinde önümüzdeki günlerinin büyük önem taşıdığı ve herkesin bireysel izolasyona dikkat etmesi çağrısında bulunurken, gerek Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları gerekse de vatandaşların evlerinde kalmayı tercih etmesi, Bursa'nın hasta sayısı ve can kaybında Türkiye ortalamasının altında kalmasını sağladı.

Öte yandan vatandaşların evlerinde daha kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan özellikle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar ile dezavantajlı gruplara yönelik sıcak yemek, erzak kolisi, market, pazar, eczane ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki çalışmalarını kesintisiz sürdürürken, diğer yandan online hizmetlerle Bursalılara farklı alternatifler sunuyor. Müzelerin sanal ortamda ziyaret edilmesi, online kütüphane hizmetleri, Bilim Teknoloji Merkezi'nin online atölye çalışmaları, ünlü isimlerin de katıldığı online bilgi yarışması, internet üzerinden tiyatro ve hayvanat bahçesinin online takip edilmesi gibi faaliyetlerle Bursalılar evlerinde daha keyifli zaman geçirebiliyor.

Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü

Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:34 Kaynak: İHA

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