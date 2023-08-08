HAYAT GIDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZCAN SEZER: "Türkiye'de çok farklı Sultan Restaurant açacağız"

Sezer Group Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda TÜRES Çin Başkanı da olan Özcan Sezer, Çin'de faaliyet gösterdikleri gıda sektörünün bu yıl toplam 500 milyar dolarlık hacme ulaşacağını söylüyor. Çin gıda pazarının 2030 yılına kadar yılda ortalama yüzde 10'luk büyümeler kaydetmesinin beklendiğini belirten Sezer yeni hedeflerini şöyle özetliyor: "Çin'in potansiyeli, sektörün büyümesi ve Çin'deki şubeleşme hızına yetişmek için biz de yeni adımlar atacağız. Çinli yetkililerle pandemi döneminde askıya aldığımız bir üretim tesisi açılmasını yeniden görüşmeye başladık. Halen Çin ve Suudi Arabistan'da olan Sultan Restaurant'ıuluslararası platformlara taşıyıp global bir marka haline getirmek istiyor. ABD ve İngiltere'nin yanı sıra birçok ülkeye yeni restoranlar açmayı planlıyoruz. Türkiye'de de bir Sultan Sultan Restaurant açacağız. Bu restoranda hiçbir yerde görülmemiş özel bir menüyle ülkemize giriş yapacağız. Özellikle Türk-Çin ve Asya mutfağının el ele yürüdüğü bir menü tasarlıyoruz. Bu menu, İpek Yolu kültürünün tüm duygu ve değerlerinin lezzetlerini taşıyacak. Ayrıca, Çin'in önde gelen Shangri-La Hotels zincirinin yönetimiyle temas halindeyiz. Tüm yatırımlar için ilk etapta 10 milyon euroluk bir bütçe ayırdık."

Sezer Group'un merkez üssünün bulunduğu Guangdong eyaleti hakkında da bilgiler veren Sezer, "Guangdong eyaletinin başkenti olan Guangzhou, Güney Çin bölgesindeki önemli bir siyasi, ekonomik, endüstriyel ve kültürel merkezdir. Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi planına dahil ve aynı zamanda Kuşak ve Yol Girişimi'nde kilit konumdadır. Kanton Fuarı, her ilkbahar ve sonbaharda Guangzhou'da düzenleniyor. Her yıl düzenlenen fuara 200'den fazla ülke ve bölgeden çok sayıda tüccar ve yabancı işletme katılıyor. Türk firmalarının bu fuarda daha fazla yer almasını çok arzuluyorum. Çünkü mal almak için uzak olmayan Çin, mal satmak için de uzak değildir! Guangzhou 2021'de yıllık ortalama yüzde 10 büyüme ve 224 milyar RMB (33,32 milyar ABD doları) tutarında fiili doğrudan yabancı yatırım kullanımıyla Fortune Global 500 şirketinden yatırım çekti. Bizim de eyaletin bu potansiyelinden yararlanmamız gerekiyor. Sezer Group olarak hem Çin'deki diğer fuarlar hem de Guangzhou'daki fuara katılıp Türk ürünlerini tanıyoruz, tanıtmaya da devam edeceğiz. Çin pazarına açılmak isteyen Türk firmalarına da yardımcı olmaya hazırız."