Hayat Gülse, Forum Mersin'de hayal ettiği günü yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayat Gülse, Forum Mersin'de hayal ettiği günü yaşadı - Son Dakika

Hayat Gülse, Forum Mersin'de hayal ettiği günü yaşadı

6 saat önce

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, iyilik hareketi Ahbap'ın Mersin platformu ile el ele vererek, lösemi tedavisi gören küçük Hayat Gülse'ye, hayal ettiği bir gün yaşattı.

Hayat Gülse, Forum Mersin'de hayal ettiği günü yaşadı, System.String[]

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, iyilik hareketi Ahbap'ın Mersin platformu ile el ele vererek, lösemi tedavisi gören küçük Hayat Gülse'ye, hayal ettiği bir gün yaşattı.


Lösemi ile mücadele eden Hayat Gülse'nin yüzü, Forum Mersin ve Ahbap Mersin platformu ile güldü. Hayat Gülse'nin hayal ettiği gibi bir gün geçirmesi için el ele veren alışveriş merkezi ve iyilik platformu, Hayat'ın güzel bir gün geçirmesini sağladı.


Hayat Gülse, ailesi ve arkadaşları ile birlikte Forum Mersin'de çok merak ettiği Karlar Kraliçesi 2 filmini seyrettikten sonra karlar kraliçesi kostümü giyerek, sevdikleriyle alışveriş merkezinde vakit geçirdi. Hayat'ın mutluluğunu gören tüm Forum Mersin misafirleri de bu mutluluk dolu anlara gülümseyerek şahit oldu.


Forum Mersin'den yapılan açıklamada, "Sesini duyurmak için @ahbap_mersin platformu sayesinde tanıştığımız Hayat Gülse'nin unutamayacağı bir gün yaşamasını istedik. Adından yola çıkarak 'Hayat Gülse' ne güzel olur dedik ve Hayat'ın gülmesi için önce biz ona gülümsedik; çünkü her çocuğun mutluluğu hepimizin mutluluğu. Siz de 'Hayat Gülse' diyorsanız, Forum Mersin ve ahbap.org aracılığı ile bir çocuğun yüzünü gülümsetmeyi başarabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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