'Hayat Güzeldir' gerçek oldu, baba- kız bomba seslerine gülerek dünyaya mesaj verdi - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kenti Serakib ilçesinde, Abdullah Muhammed (32) ve kızı Selwa'nın (2), 'savaş oyunu' yaklaşık 23 yıl önce çekilen 'La vita e bella' filmini anımsatıyor. Baba Muhammed, silah ve bomba seslerinden korkmasını istemediği kızına tüm olayların 'oyun' olduğunu ve çocukların güldüğünü belirterek, savaşın çocuğu üzerinde yaratacğı psikolojik baskıyı önlemeye çalıştı. Muhammed, "Kızım Selwa ilk bomba sesini duyduğunda gülmeye başladı. Bu bende bir fikir oluşturdu. Patlama olunca kızım gülmeli dedim. Bu fikir iki yıl önce evimin önünde havai fişek gösterisine gülen çocukları aklıma getirdi. Umarım kızım dünyaya bir mesaj verir. Ölümler ya da yıkılan şehirleri dünya çok gördü. Ben bunu tersine çevirmek istedim. Biz sadece barış ve güvenlik içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nda sivil vatandaşların yaşadığı güçlükleri anlatan 1997 yılında çekilen 'La vita e bella' (Hayat Güzeldir) filmi, İdlib'in Serakib ilçesinde oturan Abdullah Muhammed ve kızı Selwa ile gerçeğe dönüştü. Filmde bir babanın oğluna savaşı ve bulundukları toplama kampını 'oyun' olarak gösterdiği gibi Abdullah Muhammed de henüz 2 yaşında olan kızı Selwa'nın bomba, silah ve top seslerinden etkilenmemesi için yaşananların oyun olduğunu söyledi. İnsanı ürküten tüm sesleri de oyunun bir parçasıymış gibi gösterdi.

Selwa da tüm saldırılar boyunca duyduğu seslerin oyunun bir parçası olduğunu ve bu oyunu oynayan çocuklardan geldiğini düşünerek, yıkıma rağmen güldü ve babasına sarıldı. Abdullah Muhammed, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çekti. Saldırıların devam etmesi nedeniyle Abdullah Muhammed ve kızı Selwa, yaklaşık 2 ay önce, kaçıp, Türkiye 'ye 5 kilometre mesafedeki Sarmada ilçesine sığındı.

'PATLAMA SESLERİNİ HAVAİ FİŞEK SANIYOR, GÜLÜYOR'

Dünya Suriye 'deki savaşta birçok ölüm ve yıkılan şehirleri görmeye alıştığını, kızının bu durumunu dünyaya göstermek istediğini söyleyen baba Abdullah Muhammed, "Yaklaşık iki ay önce, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle Serakib şehrinden çıktık buraya geldik. Çünkü şehirde kalamıyoruz, çünkü orada kalmak imkansız. Kızım Selwa'ya korkmaması için bir yöntem öğrettim. Patlamanın sesini duyunca gülmeye başladı. Bu fikri 2 yıl önce çocuklar evimin yanında havai fişek oynadıkları sırada buldum. Çocuklar, havai fişek patladıkça gülüyordu. Ben de kızıma, 'sesler oynayan çocuklardan geliyor ve endişelenecek bir şey yok' diyorum. Sonra hep beraber gülüyoruz" dedi.

'PATLAMA KÖTÜ BİR ŞEY ANCAK SELWA BÖYLE KORKMUYOR'

Bir uçağın sesini duyduktan sonra havai fişeğin aklına geldiğini anlatan Abdullah Muhammed, "Bir uçak geldi, bombaladı ve bir patlama duyuldu. Hemen bana havai fişekle oynayan çocukları hatırlattı ve uçak her geldiğinde bunu yapmanın yanı sıra bunu yaparken görüntü çekmeye başladım. Patlamaların korkunç bir şey olduğunu biliyorum, ama bunun bir oyun olduğunu bunun için güldüğümüzü görünce Selwa'da gülmeye başladı ve korkmuyor" diye konuştu.

'KIZIM DÜNYAYA BİR MESAJ VERİYOR'

Selwa'nın korkusuz davranışıyla dünyaya bir mesaj ilettiğini söyleyen baba Muhammed, dünyanın bu mesajı almasını umduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kızım Selwa gücünü benden alıyor. Şimdi Türkiye sınırındayız. Taşınacak başka bir yerimiz yok. Burada kalmamız mı gerekiyor, yoksa başka bir yere daha mı gitmemiz gerek bilemiyoruz. Umarım buradaki insanlara birileri artık yardım eder. Son dokuz yıl boyunca, dünya çok fazla savaş konuşmaktan, yeterince bıktı. Umarım bu çocuk dünya görüşüne ilham verir ve insanlar kendilerini burada hisseder. Dünya buradaki ölümleri, kentlerin yıkımını ve kamp görüntülerini çok izledi, ama değişen bir şey olmadı. Bir çocuğun bomba seslerine gülümsediğini, ölümler ve yıkım görüntüleri olmadan, bu görüntüyü tersine çevirmeye çalıştım. Kızım Selwa dünyaya bir mesaj veriyor. Umarım herkes bu mesajı alır, kendilerini bizim yerimize koyarlar."

'BARIŞ VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAYA HAKKIMIZ VAR'

Tek istediklerinin huzur içinde yaşamak olduğunu belirten Abdullah Muhammed, "Rejim bu alana ilerledikçe insani felaket artıyor. Umarım küçük bir çocuğun korkusuzluğu herkes için bir mesaj olur. Yaşadığımız dünya da barış ve güven içinde yaşama hakkımız var. Gökdelenler istemiyoruz. Sadece huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz terörist değiliz. Dünyanın artık Beşşar Esad'ın karşısında durmasını istiyoruz. Kızımın bu insani felaketi durduracağını düşünüyorum" diye konuştu.