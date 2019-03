Hayat Hastanesi'nde Anlamlı Sergi

Bursa Özel Hayat Hastanesi, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

BUSMEK Beşevler Şubesi kursiyerlerinin yaptığı eserlerden oluşan sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Hayat Hastanesi'nde açıldı. Açılışta konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "Hayatın her alanında beraber yürüdüğümüz, sevgi, emek, şefkat ve umutlarıyla değer katan kadınlarımız bizlerin en değerli varlıklarıdır" dedi.



Kadınların yalnızca 8 Mart'ta değil, her gün hatırlanması ve el üstünde tutulması gerektiğinin altını çizen Dr. Özkul, "En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların kahramanı olan siz kadınlarımızın yapabileceklerinin sınırı asla yoktur. Bu yüzden kadınlarımız yalnızca 8 Mart'ta değil, her gün el üstünde tutulmalıdır" şeklinde konuştu.



BUSMEK kursiyerlerinin hazırlamış olduğu eserlerin Özel Hayat Hastanesi'nde sergilenmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Dr. Özkul, bu iş birliğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Numan Şeker'e teşekkür etti.



Kadına hak ettiği değeri veren ve her zaman el üstünde tutan bir gönül dünyasına sahip olduklarını ifade eden Numan Şeker ise, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını dile getirdi. - BURSA

