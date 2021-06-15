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Hayat Holding'den 1,1 milyar dolarlık yatırım - Son Dakika

Hayat Holding'den 1,1 milyar dolarlık yatırım

15.06.2021 14:56
Hayat Holding'den 1,1 milyar dolarlık yatırım, System.String[]

Hayat Holding, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki ülkelerde toplamda 1,1 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

Hayat Holding, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki ülkelerde toplamda 1,1 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Hayat Holding, bugün 41 şirketi, 17 bini aşkın çalışanı, 12 ülkeye yayılmış 36 üretim tesisi ve 100'ü aşkın ülkeye yaptığı ihracatla, ürünlerini dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor. Temeli 1937 yılına uzanan Hayat Holding, 84 yıllık büyüme yolculuğunu globalleşmeye odaklanan bir vizyonla genişletiyor. Holding, küreselleşme vizyonunu tanımlayan yeni logosunun dijital tanıtımını, 22 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, salgın koşullarına rağmen, hem Türkiye hem de dünyadaki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni çehremizle yatırımlarımızı tam gaz sürdüreceğiz. Salgının başlangıcından bu yana, 1,1 milyar dolar yatırım kararı aldık. Tüm kısıtlamalara, kapanmalara ve seyahat zorluklarına rağmen 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk 400 milyon dolarlık yatırımımızı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırımlarımız için de düğmeye bastık. Bu süreçte, Hayat Kimya ile Mersin'de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi, Kastamonu Entegre ile Samsun'da yonga levha ve Balıkesir'de MDF tesisi kuruyoruz.

Geçen yıl ülkemizde oluşan acil ihtiyaca cevap verebilmek için Kocaeli üretim kampüsümüz içinde cerrahi maske fabrikası kurduk. Böylece bizim açımızdan yeni bir kategoriye de yatırım yapmış olduk. Yurt dışına baktığımızda da Mısır'da non-woven, Cezayir ve Rusya'da kağıt ve yine Rusya'da yonga levha tesislerimizi kuracağız. Rusya'da var olan kağıt fabrikamıza ek olarak devreye alacağımız yeni tesisimizle bu ülkedeki en büyük temizlik kağıdı üreticisi olmayı sürdüreceğiz."

Kiğılı, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan sonra şimdi de stratejik bir yatırımla Güneydoğu Asya'ya yöneldiklerini aktardı.

Vietnam'da 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi fabrikası açtıklarını bildiren Kiğılı, "Bu yatırımla Türk markalarının kalitesini uzak topraklarla tanıştırıyor ve bayrağımızı gururla Güneydoğu Asya'da dalgalandırıyoruz. Vietnam'a kurduğumuz üretim tesisinin amacı Vietnam, Malezya, Tayland ve bölgedeki 10 ülkede faaliyet alanımızı genişletmek. Hedefimiz, gittiğimiz her yerde, her zaman olduğu gibi yine markalarımızla kısa zamanda pazarın ilk iki oyuncusundan biri olmak." ifadelerini kullandı.

Yatırımlarla istihdama katkı

Kiğılı, tüm bu yatırımların istihdama da katkı sağladığını belirterek, "Salgının başından bu yana 2 bini aşkın ek istihdam oluşturduğumuz gibi, yeni yatırımlarımızla da 1.600 kişiye daha iş olanağı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Hayat Holding, tanıtıma katılım sağlayan 22 bin kişi adına, dünyadaki çeşitli çatışma bölgelerinde açlık ve hastalıkla mücadele eden 132 bin çocuğa umut olacak "Hayat Destek Paketleri" bağışladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e bağışlanan paketlerde bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılar, tedavi edici gıdalar ve temiz su tabletleri yer alıyor.

Hayat Holding'den 1,1 milyar dolarlık yatırım

Orta Doğu, Türkiye, Yatırım, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayat Holding'den 1,1 milyar dolarlık yatırım - Son Dakika


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