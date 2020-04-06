Hayat Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon liralık destek

Hayat Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon liralık destek sağlayacak.

Hayat Holding'ten yapılan açıklamda, şirketin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere 10 tır hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini, Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığı 7 milyon liralık katkıyla sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, holdingin, salgınla mücadelenin ilk günlerinde kamu hastanelerinin hijyen ve temizlik ihtiyacını karşılamak için Sağlık Bakanlığı'na 5 tırı çamaşır suyu, 5 tırı ise tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, kutu ve cep mendil olmak üzere toplamda 10 tır hijyenik ürün yardımında bulunduğu aktarıldı.