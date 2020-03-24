Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler - Son Dakika
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Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler

6 saat önce

- Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler Adana'da iki hayat kadınıyla bin lira karşılığında fuhuş yapmaya anlaştığı öne sürülen iki zanlı, kadınlar kaçınca otel görevlisini gasp ettikleri ileri sürülerek gözaltına alındı Adana'da bin lira karşılığında anlaştıkları...

- Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler

Adana'da iki hayat kadınıyla bin lira karşılığında fuhuş yapmaya anlaştığı öne sürülen iki zanlı, kadınlar kaçınca otel görevlisini gasp ettikleri ileri sürülerek gözaltına alındı

ADANA - Adana'da bin lira karşılığında anlaştıkları hayat kadınları kaçınca otel çalışanını suçlayıp gasp eden 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Sarıyakup Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Y. ile Emin B. fuhuş yapmak için F.E. isimli kadını aradı. F.E. yanına E.K.'yi alıp geleceğini bin lira para istediğini söyledi. Kadının teklifini kabul eden iki zanlı kadınları bir otele davet etti. Otelde buluşan zanlılar kadınlarla birlikte olup bin lira parayı verdi. Veysel E., F.E. ile birlikte olduktan sonra "Bana E.K.'yı da getir onunla da birlikte olacağım" dedi. Kadın bunun üzerine E.K.'yı çağırma bahanesiyle kadını yanına çağırıp otelden ayrıldılar. Bunun üzerine Veysel Y. ve Emin B. sinirlenerek otel görevlisi Yunus Emre A.'nın yanına geldi. Zanlılar otel görevlisine "Bu kadınlar bizi dolandırdı sen bunları tanıyorsun sen de bu işin içindesin" diyerek şahsın bacağına çekiçle vurdular.

Daha sonrada görevlinin diz üstü bilgisayarını, 700 lira parasını, cep telefonunu ve cüzdanını alıp otelden kaçtılar. Yunus Emre A. zanlılar kaçınca polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis kısa sürede zanlıların kimliklerini tespit etti. Ancak zanlılardan Emin B.'nin otele sahte isim verdiği, 6 hırsızlık olayından aranması olduğunu ve cezaevi firarisi olduğunu saptadı. Polis daha sonra zanlıları yakalamak için Uçak Mahallesindeki adreslerine baskın düzenledi. Yapılan baskında iki zanlı da yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorgusunda görevliye çekiçle vurmadıklarını, kadınların kendilerini dolandırması üzerine sinirlenerek görevlinin de bu işe dahil olduğunu düşünüp parasını ve diz üstü bilgisayarını aldıklarını daha sonra pişman olduklarını ancak korkup geri gelemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Yunus Emre A.'nın ise zanlıların kendisinin bacağını çekiçle vurup gasp ettiğini bu nedenle şikayetçi olduğunu söylediği öne sürüldü.

Zanlılar sorgularının ardından "nitelikli yağma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:25 Kaynak: İHA

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Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler
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