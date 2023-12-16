Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu

Leeds'te, fuhuş yasasının liberalleşmesinden sonra, hayat kadınlarının öğrenci babalarını okul çıkışlarında hedef alarak pazarlık yapmaları aileler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Yerel yetkililerin önlem almaması, vatandaşlarda rahatsızlık yaratıyor.

İngiltere'nin Leeds şehrinde, hayat kadınlarının okulun dağılma saatlerinde öğrencilerin babalarını hedef almaları için beklemeleri aileler tarafından tepki ile karşılandı.

Leeds şehir konseyinin 2014 yılında fuhşa tolerans sağlayan yeni yasa çıkarmasından sonra şehirde fuhuş patlaması yaşandı.

Bazı hayat kadınları, okuldan çocuklarını almaya gelen babaları durdurup pazarlık yapmaya çalıştı. Bazı hayat kadınları ise babalara Neol'den dolayı indirim uyguladıklarını söyledi.

Yaşam pahalılığından dolayı müşteri bulmakta zorlanan kadınlar, öğrenci babalarının potansiyel müşteri olarak gördükleri için okul önlerinde beklemeyi tercih ediyor. Bazı hayat kadınları da, daha varlıklı erkeklerin sabah spor yaptıkları bölgeleri tercih ediyor.

Vatandaşlar şikayetlere rağmen, yetkililerin gerek önlem almamasına tepki gösterdi.