 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu

İngiltere'nin Leeds şehrinde 2014'te çıkan fuhuşa tolerans sağlayan yasa sonrası hayat kadınları, okul çıkış saatlerinde babaları hedef alarak müşteri bulmaya çalışıyor. Yaşam pahalılığından dolayı müşteri bulmakta zorlanan kadınlar, öğrenci babalarını ve sabah spor yapan varlıklı erkekleri potansiyel müşteri olarak görüyor. Vatandaşlar, yetkililerin duruma çözüm bulmamasına tepki gösteriyor.

Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu
16.12.2023 - 14:18,
Abone Ol

Leeds'te, fuhuş yasasının liberalleşmesinden sonra, hayat kadınlarının öğrenci babalarını okul çıkışlarında hedef alarak pazarlık yapmaları aileler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Yerel yetkililerin önlem almaması, vatandaşlarda rahatsızlık yaratıyor.

İngiltere'nin Leeds şehrinde, hayat kadınlarının okulun dağılma saatlerinde öğrencilerin babalarını hedef almaları için beklemeleri aileler tarafından tepki ile karşılandı.

Leeds şehir konseyinin 2014 yılında fuhşa tolerans sağlayan yeni yasa çıkarmasından sonra şehirde fuhuş patlaması yaşandı.

Bazı hayat kadınları, okuldan çocuklarını almaya gelen babaları durdurup pazarlık yapmaya çalıştı. Bazı hayat kadınları ise babalara Neol'den dolayı indirim uyguladıklarını söyledi.

Yaşam pahalılığından dolayı müşteri bulmakta zorlanan kadınlar, öğrenci babalarının potansiyel müşteri olarak gördükleri için okul önlerinde beklemeyi tercih ediyor. Bazı hayat kadınları da, daha varlıklı erkeklerin sabah spor yaptıkları bölgeleri tercih ediyor.

Vatandaşlar şikayetlere rağmen, yetkililerin gerek önlem almamasına tepki gösterdi.

Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu
Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu
Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu
Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
YORUMLAR

Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu - Son Dakika


13:53
Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti
13:20
Baba ve iki oğlunu vuran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve iki oğlunu vuran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider

Son Dakika
13:53 Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti
13:20 Baba ve iki oğlunu vuran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:21:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hayat kadınlarının okul önünde öğrenci babalarını hedef almaları tepkiye sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement