'Hayat kiloları kafaya takmak için çok kısa' - Son Dakika

'Hayat kiloları kafaya takmak için çok kısa'

24.03.2021 12:37
'Hayat kiloları kafaya takmak için çok kısa', System.String[]

UZUN SÜRE BEKLEDİSon yıllarda "bedensel ayrımcılık" eleştirileriyle her zamankinden çok daha fazla karşılayan Victoria's Secret'ın yeni modeli Candice Huffine, aslında adını moda dünyasında çoktan duyurmuştu.

UZUN SÜRE BEKLEDİ

Son yıllarda "bedensel ayrımcılık" eleştirileriyle her zamankinden çok daha fazla karşılayan Victoria's Secret'ın yeni modeli Candice Huffine, aslında adını moda dünyasında çoktan duyurmuştu. Büyük beden modellerin ve "bedensel olumlama" akımının yükselişe geçtiği 2000'lerin ilk döneminde yıldızı parlayan Huffine, kariyerindeki bu yükseliş için ise uzun süre bekledi.

KURALLAR YIKILDI

Birçok modelin rüyalarını süsleyen firmanın tanıtım yüzleri arasına yeni katılan Candice Huffine, bu şekilde yeni bir sayfanın da ilk satırına yazılan isim oldu. Böylece 20 yıllık emeğinin de karşılığını aldı Huffine. 2017 yılından bu yana model seçiminde ırksal ve bedensel ayrımcılık yapmakla eleştirilen firmanın yöneticilerinden Ed Razek, halkın büyük beden model görmek istemediğini savunsa da sonunda bu konuda kurallar da yıkıldı. Candice Huffine de bu alanda adını moda tarihine yazdırdı.

YENİ RAKİPLER ÇIKTI

Firmanın tepetaklak gitmeye başlaması ve moda dünyasına geçen şarkıcı Rihanna'nın kurduğu Savage x Fenty'nin de iç çamaşırı alanına kendisine ciddi bir rakip olması nedeniyle Victoria's Secret da bu konuda değişiklikler yapmaya karar verdi. Yenilenen yaratıcı ekibin de girişimiyle Candice Huffine'in yanı sıra Devyn Garcia ve Jill Kortleve gibi daha birkaç yıl önce firmanın çalışmayı aklına bile getirmeyeceği modeller de kadroya katıldı. Görünüşe göre bu yeni strateji de halk tarafından beğenildi. Çünkü firmanın online satışlarında bir artış görülmeye başladı.

'HAYAT İDEAL KİLOYA ODAKLANMAK İÇİN ÇOK KISA'

Candice Huffine de firmanın değişen stratejisinin ilk temsilcilerinden biri. Daha önce bu firmayla çalışma şansı olmayacağını belirten Huffine "Şimdi her beden ölçüsünde kadınları görmek istemeleri harika" diye konuştu. Huffine, bu durumu bütün kadınlar için bir zafer olarak nitelendirdi. İnsanların kendisini "büyük beden" model olarak nitelemesini umursamadığını dile getiren Candice Huffine bu konudaki görüşünü de şu sözleriyle dile getiriyor: "Hayat, ideal kiloda olmaya odaklanmak için çok kısa!"

1.80 CM VE 92 KİLO

Aslında Candice Huffine'in firmaya getirdigi tek yenilik bedensel ayrımcılığın en azından şimdilik ortadan kalkmış olması da değil. Bugüne kadar onun yaşındaki modelleri emekli eden firma ilk kez bu kadar ileri yaşta bir modelle de anlaşma yaptı. Bu arada 36 yaşındaki Huffine'in 1.80 cm boyunda ve 92 kilo olduğunu da hatırlatalım.

ÜNLÜ FİRMANIN ÖYKÜSÜ

Onun sayesinde Adriana Lima, Miranda Kerr, Gisele Bundchen gibi mankenler hem çok zengin hem de çok ünlü oldu. Kısacası çağımızın modern tanrıçaları bugün kazandıkları milyon dolarları, sahip oldukları dudak uçuklatan yaşam tarzını Roy Raymond'a yani bu ilginç iş adamına borçlu. İşte satın alabilenler için bir statü simgesi olan iç çamaşırı imparatorluğunun ardındaki "sırlar"… Her şey eşine sürpriz olsun diye ona iç çamaşırı almak için gittiği bir mağazada başladı. Stanford Üniversitesi mezunu iş adamı Roy Raymond, onca kadının arasında bir erkek olarak mağazayı dolanıp iç çamaşırı seçmekten utanıyordu.

UTANGAÇLIKTAN DOĞAN MARKA

Satıcılara sorduğu soruların tuhaf karşılanmasından çekiniyor herkesin kendisine baktığını düşünüyordu. Kendisiyle aynı durumda olan yani karısına ya da sevgilisine iç çamaşırı alırken utanan binlerce erkeğin daha olabileceğini düşündü ve aklına parlak bir fikir geldi: Kendi iç çamaşırı markasını yaratmak. Ama öncelikle pek çok kişinin düşündüğünün tersine iç çamaşırını çekici hatta cinsel obje haline getirmek gerektiğini düşündü. Bunun için yapması gereken kadınları düz beyaz iç çamaşırları giymekten vazgeçirip, tıpkı İngiltere Kraliçe Victoria dönemindeki gibi fırfırlı göz alıcı çamaşırlar giymeye yönlendirmekti. Markası da Kraliçe Victoria'nın adını taşıyacaktı: Victoria's Secret yani Victoria'nın Sırrı.

SÜKSELİ EROTİZM

Roy Raymond, bu düşünceyi kafasında iyice şekillendirir şekillendirmez hemen Stanford İş Merkezi'nde bir mağaza açtı. Takvimler 1977 yılını gösteriyordu. Raymond mağazayı açarken sermayesi 80 bin dolardı. 40 bin lirasını bankadan geri kalan 40 binini de akrabalarından borç olarak almıştı. Başlangıçta orta halli kadınlara yönelik iddiasız tasarımlar satıyordu. Ama sonra kusursuz görünüşlü mankenler seçerek firmanın adını "sükseli erotizmle" birleştirdi.  Şirket faaliyete geçtiği ilk yıl 500 bin dolar kar yaptı. Raymond, bu başarıdan cesaret alarak 3 mağaza daha açtı ve katalogdan sipariş yoluyla satışa başladı. 1982 yılına gelindiğinde Victora's Secret'ın 6 mağazası vardı ve geliri de iyice artmıştı.Firma yılda 6 milyon dolar kazanıyordu. Tam bu sırada Raymond; Victoria's Secret'ı The Limited 'ın yaratıcısı olan Leslie Wexner'a sattı hem de 4 milyon dolar karşılığında. Bu onun için sonun başlangıcı oldu. Raymond 1984 yılında My Child's Destiny adında bir çocuk mağazasını kurdu.

ÖLÜMÜ SIR OLARAK KALDI

Ama Victoria'nın büyüsü onun için bozulmuştu artık. Firma iki yıl sonra iflas etti. Roy Raymond'un hızlı ve başarılı başlayan öyküsü gizem dolu bir şekilde sona erdi. Raymond 26 Ağustos 1993'te kendini Golden Gate Köprüsü'nden aşağıya bıraktı. Bunu yaptığında sadece 47 yaşındaydı. Günümüzün en çekici ve fantastik iç giyim markası olan Victori's Secret'ın yaratıcısının cesedi köprüden atladıktan tam 1 hafta sonra San Francisco Körfezi'nde bulundu. Ölümüne ilişkin aralarında Raymond'ın farklı tercihlerinin de bulunduğu bir çok iddia ortaya atıldı. Ancak Roy Raymond'ın ölümü bir sır olarak kaldı.

MODEL OLMAK İÇİN SIKI KOŞULLAR

Ama firma Raymond'dan sonraki sahibi Leslie Wexner'a uğurlu geldi. Zaten zengin olan Wexner defalarca dünyanın en zengin işadamı seçildi. Victoria's Secret moda dünyasındaki mankenler için de eşine az rastlanır bir basamak. Bir kez bile olsa bu firmanın defilesine çıkmak ya da kataloglarında yer almak diğer güçlü firmaların dikkatini çekmenin ve yılda milyonlarca dolar kazanmanın garantisi. Ama firmanın yüzü olmak hiç de kolay değil. Sadece güzellik yetmiyor. Bundan fazlası gerekli. Öncelikle firmaya manken olabilmek için en az 1.76 cm boyunda olmak gerekli. 18 yaşından küçük 30 yaşından büyük olmamak gerekli.

GÖREV ALAN MODELLERİN HAYATI DEĞİŞTİ

ABD vatandaşı olmak ya da ABD'nin eyaletlerinden birinde oturma iznine sahip olmak aranan koşullardan. İngilizce okuyup konuşabilmeli, sağlığı mükemmel olmalı. Victoria's Secret mağazaları ya da firma ortaklarından hiçbiriyle ilişkisi olmamalı. ve sabıka kaydı kesinlikle ve kesinlikle temiz olmalı. Suç işlemek değil buna teşebbüs etmek bile dünyanın en güzel kadını bile olsanız size firmanın kapılarını kapatıyor. Victoria's Secret adına çalışan mankenleri ince eleyip sık dokuyarak seçiyor ama onları da kelimenin tam anlamıyla ihya ediyor.

ZARAR ETMEYE BAŞLAMIŞTI

Geçen yıl bir dönem geleneksel defileleriyle izlenme, tasarımlarıyla da satış rekorları kıran Victoria's Secret firmasının İngiltere şubesi iflas etti.ABD merkezli firmanın İngiltere'deki şubesinden yapılan açıklamada, ülkedeki 25 mağazadan oluşan yapılanmasının iflas ettiği belirtildi.Kayyum atanmadan önce 785 çalışanını ücretsiz izne çıkartılan firmanın 800'den fazla çalışanının işinin riske girdiği ileri sürüldü. Victoria's Secret'ın İngiltere'deki şirketi şubat ayında yıllık bazda 170 milyon sterlin zarar ettiğini bildirmişti. Victoria Secret'in tüm mağazaları İngiltere'de karantina uygulamasının başladığı 23 Mart'tan beri kapalıydı. ABD'deki bazı mağazalarını kapatan Victoria's Secret, geçen yıl izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle 1995'ten beri "melekler" olarak bilinen modelleriyle yaptığı defileleri iptal etmişti. Bazı çevreler tarafından modası geçmiş ve cinsiyetçi bulunan defile en son 2018'de yayımlanmıştı.

'Hayat kiloları kafaya takmak için çok kısa'

Amerika Birleşik Devletleri, England, İflas, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Hayat kiloları kafaya takmak için çok kısa' - Son Dakika Magazin


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