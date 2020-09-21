"Hayat Kimliğinle Kolay" projesi - Son Dakika

Vali Muammer Erol, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında yeni kimlik kartı başvurusu yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Erol, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu.

Erol, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma adına Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu proje ile sürücü belgesini taşıma zorunluluğu kalktı. Yeni uygulamanın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, proje kapsamında yeni nesil sürücü belgelerinin Türkiye genelinde Alo 199 Çağrı Merkezi ve "randevu.nvi.gov.tr" web adresinden alınacak randevuyla tüm nüfus müdürlüklerinden T.C. Kimlik Kartı'na aktarılacağı ve bu hizmetten herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi.