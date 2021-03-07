Son dakika! Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır - Son Dakika

Son dakika! Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır

07.03.2021 11:17

Son dakika haberi: İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde erkek meslektaşlarıyla hayat kurtarmak için enkazlarda günlerce görev yapan İzmir İtfaiyesi Kadın Arama ve Kurtarma Timi, aldıkları zorlu eğitimler sayesinde ülke genelinde yaşanabilecek afetlere karşı her zaman göreve hazır.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde erkek meslektaşlarıyla hayat kurtarmak için enkazlarda günlerce görev yapan İzmir İtfaiyesi Kadın Arama ve Kurtarma Timi, aldıkları zorlu eğitimler sayesinde ülke genelinde yaşanabilecek afetlere karşı her zaman göreve hazır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 2015 yılında 12 kadından kurulan arama ve kurtarma timindeki itfaiyeciler, zorlu eğitimden geçiriliyor.

Şimdiye kadar birçok afette görev alan kadın itfaiyeciler, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde de hayat kurtarmak için yoğun mesai harcadı. Yıkılan binalara ulaşan ekiplerin başında yer alan kadın arama ve kurtarma timi, günlerce erkek meslektaşlarıyla görev yaptı.

Enkaza korkmadan giren kadın itfaiyeciler, arama ve kurtarma anında gösterdikleri soğukkanlı davranışlarıyla dikkati çekti.

Haftanın belirli günlerinde İzmir İtfaiyesi'nin Buca ilçesinde bulunan Toros Eğitim Alanı'nda bir araya gelen kadın itfaiyeciler, eğitimlerine devam ediyor.

Kadın itfaiyecilerin tatbikatları da gerçeğini aratmıyor.

"Keşke daha çok canı kurtarabilseydik"

Kadın arama ve kurtarma timinde görevli bir çocuk annesi Pelin Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır itfaiyede çalıştığını belirtti.

Mesleğini çok isteyerek seçtiğini anlatan Parlak, "İtfaiyecilik erkek mesleği olarak adlandırılıyor ama biz kadınlar olarak tabuları yıkmayı seviyoruz. Son depremde gördük ki afet durumlarında görev alan kadın sayısı giderek artıyor. Biz güçlüyüz ve her alanda da varız olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

30 Ekim'de meydana gelen depremi de önce bir İzmirli olarak yaşadığını dile getiren Parlak, çocuğunu annesine bıraktıktan sonra diğer kadın meslektaşlarıyla afet bölgesine koştuğunu söyledi.

Apartmanların yıkıldığını görünce çok üzüldüğünü belirten Parlak, "Orada arkadaşlarımla canla başla çalıştık. Yakınları enkaz altında kalan ailelerinin derdine derman olmak için mücadele ettik. Çalışırken yorgunluk hissetmedik. Keşke daha çok canı kurtarabilseydik." ifadelerini kullandı.

Berivan Arslan da enkazda hem bir anne hem de arama ve kurtarma görevlisi olarak görev yaptığı için zaman zaman duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan Ayla Gezgin'nin çıkarılma anını hala unutamadığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"O an mutluluk hissettim ama yüreğimde bir de sızı oluştu. Çok kendimle bağdaştırmamaya çalıştım ama bir çocuğun enkaz altında yardım seslerini duymak beni etkiledi. Yaptığım işi çok seviyorum ve isteyerek yapıyorum. Kadınlar bu mesleği çok rahat bir şekilde yapabilir. Ben bu işi yapmak için sporumu düzenli yapıp yaşamıma dikkat ediyorum."

Bahar Akdağ ise kadın arama ve kurtarma timi olarak olay yerlerine gittiklerinde herkesin kendilerine meraklı gözlerle baktığını anlatırken, "Sadece erkekler değil hemcinslerimiz de daha önce kadın itfaiyeci görmedikleri için bize görünce şaşırıyor. 'Ablalara bakın' diyorlar, ister istemez orada bir gülümseme oluyor. Dikkatlice bizi izliyorlar. Bizim disiplinle görev yapmamız, onlara da güven veriyor." diye konuştu.

"Örnek oldular"

Kadın arama ve kurtarma timi eğitmeni itfaiye amiri Abdül Duyulur ise depremin hemen ardından kadın arama ve kurtarma timi üyelerinin kendisini arayarak "amirim biz hangi enkaza gidelim" sözlerinin kendini çok etkilediğini söyledi.

İzmir depreminde kadın timinin erkek meslektaşları gibi canla başla çalıştığını hatırlatan Duyulur, "Biz kadın itfaiyecilerden arama ve kurtarma timi kuracağız dediğimizde bazı kişiler 'bu projeyi yapmayın, kadınlardan arama ve kurtarma timi kuramazsınız' dediler ama biz kimseyi dinlemedik. İyi ki de kurmuşuz. Onlar hem erkeklere hem de diğer itfaiye teşkilatlarına örnek oldular. Artık diğer itfaiyelerde de kadın arama ve kurtarma timi kurulmaya başlandı." dedi.

İzmir İtfaiyesi Daire Başkanı İsmail Derse ise kadınların enkazlarda ve yangınlarda anne şefkatinde ve hassasiyetinde görev yaptığını, önümüzdeki günlerde hem kadın itfaiyeci hem de arama ve kurtarma personeli sayısını arttırmak istediklerini kaydetti.

Son dakika! Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır
Son dakika! Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır
Son dakika! Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır
Son dakika! Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hayat kurtaran kadın itfaiyeciler her zaman göreve hazır - Son Dakika


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